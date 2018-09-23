Оксана Марченко впервые показала дочь-крестницу Путина

Украинская ведущая Оксана Марченко, супруга одиозного политика Виктора Медведчука впервые в эфире украинского телевидения показала их совместную дочь Дашу, которую крестил президент РФ Владимир Путин.

Фотографии с дочерью Марченко показала в визитке пятого выпуска шоу "Танці з зірками" на канале "1+1", ее участие в котором сопровождалось громким скандалом.

Фото: 1plus1.ua/online

Пятый эфир программы прошел под особой темой с названием "Год, который изменил мою жизнь" - свои танцы участники шоу посвящали наиболее переломным эпизодам из прошлого. Свой танец фристайл Оксана Марченко, которая обычно предпочитает держать личную жизнь в секрете, посвятила дочери Даше.

Фото: 1plus1.ua/online

Именно дочь, по словам знаменитости, настояла на ее участии в проекте.

Фото: 1plus1.ua/online

Фото: 1plus1.ua/online

Яркий танец фристайл в исполнении Оксаны Марченко и ее партнера Дмитрия Чаплина жюри проекта оценили в 17 баллов из 30-ти возможных (видео выступления смотрите ниже).

Даша Медведчука родилась в мае 2004 года (14 лет). Крестными родителями девочки стали президент РФ Владимир Путин и супруга 3-го президента РФ Светлана Мадведева.

Напомним, в начале августа журналисты Телевизионной службы новостей (ТСН) публично выступили против участия Оксаны Марченко в новом сезоне проекта "Танцы со звездами", аргументировав это близкими отношениями телеведущей и ее супруга с президентом страны-агрессора, нежеланием супругов признать агрессию Кремля по отношению к Украине и пророссийскими заявлениями, которые раньше публично делал Медведчук.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, зрители шоу "Танці з зірками" назвали вероятного победителя проекта.