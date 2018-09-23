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СпортLady

Оксана Марченко впервые показала дочь-крестницу Путина

16.8тЧитать материал на украинском

Украинская ведущая Оксана Марченко, супруга одиозного политика Виктора Медведчука впервые в эфире украинского телевидения показала их совместную дочь Дашу, которую крестил президент РФ Владимир Путин.

Фотографии с дочерью Марченко показала в визитке пятого выпуска шоу "Танці з зірками" на канале "1+1", ее участие в котором сопровождалось громким скандалом.

Оксана Марченко впервые показала дочь-крестницу Путина

Фото: 1plus1.ua/online

Пятый эфир программы прошел под особой темой с названием "Год, который изменил мою жизнь" - свои танцы участники шоу посвящали наиболее переломным эпизодам из прошлого. Свой танец фристайл Оксана Марченко, которая обычно предпочитает держать личную жизнь в секрете, посвятила дочери Даше.

Оксана Марченко впервые показала дочь-крестницу Путина

Фото: 1plus1.ua/online

Именно дочь, по словам знаменитости, настояла на ее участии в проекте.

Оксана Марченко впервые показала дочь-крестницу Путина

Фото: 1plus1.ua/online

Оксана Марченко впервые показала дочь-крестницу Путина

Фото: 1plus1.ua/online

Новости
"Танці з зірками": знаменитый певец стал специальным гостем пятого выпуска

Яркий танец фристайл в исполнении Оксаны Марченко и ее партнера Дмитрия Чаплина жюри проекта оценили в 17 баллов из 30-ти возможных (видео выступления смотрите ниже).

В шоу #танціззірками участвуют действительно не умеющие танцевать люди. Не забывайте, что мы не являемся профессионалами и для нас каждый выход на паркет сопровождается огромным страхом, волнением и переживаниями… Этот эфир посвящен году, изменившему жизнь, и я хочу сказать, что сегодня я в первую очередь танцевала для моего самого главного зрителя и критика – моей любимой доченьки Даши. Надеюсь, что и вам понравился наш танец и вы поддержите нас вашими СМС с цифрой 12 на номер 7914. Всех обнимаю…

Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Даша Медведчука родилась в мае 2004 года (14 лет). Крестными родителями девочки стали президент РФ Владимир Путин и супруга 3-го президента РФ Светлана Мадведева.

Напомним, в начале августа журналисты Телевизионной службы новостей (ТСН) публично выступили против участия Оксаны Марченко в новом сезоне проекта "Танцы со звездами", аргументировав это близкими отношениями телеведущей и ее супруга с президентом страны-агрессора, нежеланием супругов признать агрессию Кремля по отношению к Украине и пророссийскими заявлениями, которые раньше публично делал Медведчук.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, зрители шоу "Танці з зірками" назвали вероятного победителя проекта.

Персоны
Оксана МарченкоВиктор Медведчук
Место
Украина
Объекты
Танці з зіркамвидеотелеканал 1+1шоушоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
и не нашлось патриота который бы кончил эту конченую семью террористов
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бурядник марія
бурядник марія
Чому ця тварь ще в проекті? Геть кому Путіна з українського телебачиня. Марченко бездарність. Путін хуйло
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