"Океан Ельзи" порадовали новым синглом "В небо жене"

В четверг, 14 июня, украинская группа "Океан Ельзи" представила в сети новый сингл с названием "В небо жене".

Как отметили музыканты на официальной странице ОЕ в Facebook, мотив будущей песни появился во время пребывания Святослава Вакарчука в Стэнфордском университете зимой 2018 года, где фронтмен не только получал образование, но и находил время для джема с друзьями.

"Эта песня напомнила нам "Океан Эльзы" периода ранних двухтысячных. Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако "В небо жене" все равно другая, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. Но само настроение мне полностью напоминает годы, когда мы работали над первыми альбомами", - прокомментировал выход сингла Вакарчук, который также является автором лирики.

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Сходство с "Океаном Ельзи" 10-летней давности заметили и первые слушатели в сети.

"Ого, я приятно удивлена, хорошая песня, правда", "Последнее время все какие-то однотипные песни были, а эта напоминает ОЕ 10-12 лет назад", "Очень живая песня", - отреагировали слушатели в YouTube, где сингл уже собрал более 8 тыс. прослушиваний.

Группа же готовится к масштабному концерту "День Независимости с "Океаном Ельзи", который состоится на НСК "Олимпийском" уже 24 августа и станет первым концертом после длительного перерыва.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, лидер Brutto Сергей Михалок готовит проект с музыкантом "Океана Ельзи".