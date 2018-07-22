"Очень некрасивая": униженная Земфирой певица неожиданно ответила на скандал

Российская певица Гречка (Анастасия Иванова) дала неожиданный ответ своей звездной коллеге Земфире, которая ранее жестко раскритиковала Гречку.

Как оказалось, Гречка не держит на Земфиру зла.

"Земфира классная! Примите как факт. Это ее мнение, но она классная!" – цитирует слова Гречки Telegram-канал @tv360ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Земфира в соцсетях раскритиковала вокальные и внешние данные двух коллег по сцене Анастасии Ивановой ("Гречки") и Елизаветы Гырдымовой ("Монеточки").

"Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая", — написала певица.

При этом к "Монеточке" Земфира оказалась более лояльна, но все равно прошлась по ее вокальным данным.

"Отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос омерзительный. вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушью. Пример: Жанна Агузарова", — добавила она.

Если вы не слышали, как поют Гречка и Монеточка, то предлагаем послушать, чтобы составить свое мнение: