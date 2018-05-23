Новый украинский хит-миллионник вызвал споры в YouTube

В сети вызвал споры новый трек проекта MDZ "Мишки Гамми", собравший всего за сутки более миллиона просмотров на YouTube.

"Мишки Гамми" - монотонный электро-поп с аллитерациями и псевдо-хулиганскими хип-хоп-куплетами запоминается зрителям своей яркой картинкой и драйвовым ритмом. При этом некоторые пользователи назвали ролик "бестолковым" и "глупым".

Информации об авторах нового вирусного хита на просторах сети практически нет, однако кое-что таки удалось разыскать. Клип снял Никита Квасников, который ранее заявил о себе провокационными видеоработой вроде "Адвокаты" - "Детка" и Love'n'Joy - "Come About".

Несмотря на то, что имя MDZ звучит впервые, трек уже стал хитом. Ведь менее чем за двое суток собрал на YouTube свыше 1,3 млн. просмотров.

"MDZ - претендент на главный хит лета 2018. Что скажете?",﻿ "Отвратительно", "А мне зашел, качовая песня", "Только где здесь шикарная дама, хотя бы одна?" - стали дискутировать под роликом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Поп-кумиры 90-х удивили новым клипом спустя годы молчания.