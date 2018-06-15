Новый сезон "Модель XL": кто будет решать судьбы участниц

Стали известны имена нового состава судей украинского проекта "Модель XL", который зрители увидят в новом телесезоне.

Состав экспертов, который сядет в судейские кресла и поможет девушкам избавится от комплексов, обновился, сообщила пресс-служба телеканала "1+1".

Как и в прошлом году, судьей проекта станет всемирно известная модель плюс сайз из Латвии Татьяна Мацкевич. Она поддерживает тренд бодипозитива и поможет девушкам поверить в собственную привлекательность.

Помогать ей будет популярный украинский дизайнер Андре Тан, который впервые в истории украинской недели моды провел показ коллекции с участием моделей плюс сайз.

К слову, правилам дефиле и модельним опытом с участницами поделится одна из наиболее узнаваемых телеведущих Украины Екатерина Осадчая.

Отмечается, что новым судьей станет украинский актер театра и кино, известный по фильмам "Мухтар" и "Тіні незабутих предків", сериалу "Хозяйка", а также обладатель титула "самый красивый мужчина" по версии конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук. Он поделился, что считает своей миссией на проекте.

"Моя миссия на проекте - вселить уверенность в девушек, которым не хватает этого, раскрыть в участниках те черты, которые они сами в себе не замечают, сломать стереотипы о женской красоте", - заявил Юсипчук.

Победительницей первого сезона реалити стала молодая мама из Ивано-Франковска Мария Павлюк, которая украсила обложку журнала "Cosmopolitan" и стала лицом коллекции Андре Тана для женщин с пышными формами "A.Tan +".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто станет судьями нового сезона проекта "Танці з зірками".