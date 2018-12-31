Новый год 2019: поздравления украинских звезд для читателей OBOZREVATEL

Новый год – один из самых ожидаемых и волшебных праздников, влекущий за собой масу приятных событий. Прощание со старым, 2018 годом, подготовка к торжеству и, собственно, встреча с грядущим годом Свиньи – все это окутано массой приятных хлопот и теплых воспоминаний.

Наступления Нового года ждут и взрослые, и дети: в честь праздника принято дарить подарки, говорить друг другу красивые слова и пожелания. Украинские звезды также являются поклонниками праздника. OBOZREVATEL собрал поздравления наших знаменитостей с Новым, 2019-м годом.

Свои пожелания для читателей OBOZREVATEL выразили певицы Тина Кароль и Оля Полякова, певцы Макс Барских и Дима Монатик (MONATIK), группы "Время и Стекло" и "Антитіла", рэпер Потап и группа MOZGI, Мишель Андраде и другие.

Тина Кароль, певица, народная артистка Украины:

Тина Кароль Пресс-служба

— В Новом году я желаю нам мирного неба, ощущения радости, тотального чувства спокойствия, вот просто спокойствия. В Новый год это, наверное, странное пожелание, но… Женщинам – настоящего женского счастья, мужчинам – терпения на это счастье. И, конечно, здоровья нам всем. С Новым годом!

Оля Полякова – певица, телеведущая, "суперблондинка":

— Я вітаю вас з Новим роком – роком золотої свині! Бажаю, щоб все у вас було золотим: золоті діти, золотий чоловік, золота дружина, золота зарплата! З Новим роком, Україно!

Оля Полякова Пресс-служба

Макс Барских, певец:

— Я поздравляю всех читателей OBOZREVATEL с Новым годом! Пусть будущий год принесет вам много счастья, много любви. Пусть сбудутся все ваши мечты и осуществятся все планы. С Новым годом!

Макс Барских Viva

MONATIK, певец, хитмейкер:

— Пусть ваша жизнь играет, как самая любимая музыка, дарит эндорфины и мурашки по коже. И самое важное, пусть над каждой головой закружит столь долгожданный мир! С Новым годом! С новым счастьем!

MONATIK Гордон

Группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив):

— Желаем вам драйвового и яркого 2019-го года! Будьте собой, любите, отрывайтесь и танцуйте. Кстати, мы придумали танец для любых жизненных ситуаций – включайте клип "Песня про лицо" и повторяйте движения с таким лицом, как будто что-то знаете!

Время и Стекло Пресс-служба

Мишель Андраде (Michelle Andrade), певица, звезда проекта "Танці з зірками":

— Пусть в Новом году в ваших сердцах живет Amor, в душе звучит прекрасная Musica и вам как можно реже пришлось говорить Hasta La Vista. В новогоднюю ночь сделайте музыку погромче и танцуйте до утра!

Мишель Андраде Пресс-служба

Александр Кривошапко, украинский певец, звезда проекта "Х-фактор":

— Друзья, праздник Нового года – это очень важная интимная эмоциональная форманта. Каждый из нас верит, что с последним ударом курантов все невзгоды и трудности останутся позади. Я желаю вам проснуться 1 января в прекрасном настроении и состоянии обновленности. Желаю, чтобы магия этого прекрасного праздника зарядила вас сильнейшей волной энергии на весь следующий год. Если ты заряжен – тебя ничто не остановит! С Новым годом!

Александр Кривошапко Единственная

Потап и группа MOZGI:

— Желаем, чтобы Новый год не подложил вам свинью и был заводным и классным. Не стесняйтесь отрываться и признаваться в своих чувствах, тогда "Полюбэ" все получится.

MOZGI Пресс-служба

Украинский рок-исполнитель Тарас Тополя и группа "Антитіла":

— У всіх вас, як і у мене – передноворічна суєта. Потрібно все встигнути: купити подарунки, завершити усі справи. Від імені гурту "Антитіла" я хочу привітати вас, читачів OBOZREVATEL, з прийдешніми новорічними і різдвяними святами. Давайте будемо щасливими. Давайте заплануємо і здійснимо всі гарні плани у Новому році. Слухайте гарну музичу та читайте гарні новини!

Антитіла Пресс-служба

Александр Порядинский, певец, победитель шоу "Х-фактор":

— Дорогие друзья! Через несколько дней Новый 2019 Год откроет для нас свои двери! Я желаю вам безграничной веры в собственные силы, вдохновения и положительного настроения, сил и перспектив для реализации. Пусть здоровья и бодрости хватает на самые смелые желания, мечтайте масштабно и живите сегодняшним днем, наслаждаясь каждым моментом! Очень хочу, чтобы в доме каждого украинца находилось место для чудес, благополучия, достатка и мира. Любите и будьте любимыми, Всегда ваш – Александр Порядинский!

Александр Порядинский YouTube

Напомним, согласно восточному календарю, 2019 год будет годом Земляной Свиньи. Основными цветами в 2019-м будут будет желтый, розовый, зеленый и коричневый. Праздник следует проводить за ужином и встречать в компании семьи или близких друзей.

Более подробно о новогодних традициях читайте по этой ссылке.