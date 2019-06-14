"Ничего непонятно": новый хит KAZKA вызвал споры в сети

Украинская группа KAZKA презентовала первый сингл "Пісня Сміливих Дівчат" из нового альбома NIRVANA.

Соответствующая запись появилась на официальном YouTube-канале музыкального коллектива (чтобы послушать композицию, проскролльте до конца страницы).

"Пісня Сміливих Дівчат" – это женский манифест, ода GIRL POWER, призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать", – сказано в описании к треку.

Новый сингл KAZKA Instagram@kazka.band

Авторы песни – С. Локшин (слова), А. Игнатченко и С. Ермолаев (музыка). Они помогали группе создавать такие хиты, как "Плакала" и "Свята".

Танцевальная и летняя композиция с элементами фолка за сутки набрала больше 20 тысяч просмотров в видео-хостинге. Поклонники даже окрестили ее новым хитом, однако в сети завязались споры.

"Вау, точно будет хитом", "Новый хит. Браво", "Скоро на всех радиостанциях страны будет звучать новый хит", "Это феерично", – похвалили фолловеры.

KAZKA Instagram@kazka.band

Но некоторым не понравился тот факт, что слова в исполнении Александры Зарицкой было плохо слышно.

"На один раз и забылось. Даже я из Украины ничего не могу понять, что она там поет", "Плохо слышно слова, дикция не очень. А так, легкая песня, которая быстро учится", – добавили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой трек группы KAZKA "Плакала" вошел в дебютный альбом "Карма". Он стал хитом в Украине и за ее пределами. В YouTube песня собрала несколько десятков млн просмотров, что сделало ее самым успешным среди украиноязычных хитов.

Позже вышла англоязычная версия хита, которая вызвала неоднозначную реакцию публики. Один из самых известных мировых диджеев Фадиль Эль Гуль (R3hab) также записал ремикс.

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