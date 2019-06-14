ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубиз

"Ничего непонятно": новый хит KAZKA вызвал споры в сети

16.4тЧитать материал на украинском

Украинская группа KAZKA презентовала первый сингл "Пісня Сміливих Дівчат" из нового альбома NIRVANA.

Соответствующая запись появилась на официальном YouTube-канале музыкального коллектива (чтобы послушать композицию, проскролльте до конца страницы).

"Пісня Сміливих Дівчат" – это женский манифест, ода GIRL POWER, призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать", – сказано в описании к треку.

Новый сингл KAZKA

Новый сингл KAZKA

Instagram@kazka.band

Авторы песни – С. Локшин (слова), А. Игнатченко и С. Ермолаев (музыка). Они помогали группе создавать такие хиты, как "Плакала" и "Свята".

Танцевальная и летняя композиция с элементами фолка за сутки набрала больше 20 тысяч просмотров в видео-хостинге. Поклонники даже окрестили ее новым хитом, однако в сети завязались споры.

"Вау, точно будет хитом", "Новый хит. Браво", "Скоро на всех радиостанциях страны будет звучать новый хит", "Это феерично", – похвалили фолловеры.

KAZKA

KAZKA

Instagram@kazka.band

Но некоторым не понравился тот факт, что слова в исполнении Александры Зарицкой было плохо слышно.

"На один раз и забылось. Даже я из Украины ничего не могу понять, что она там поет", "Плохо слышно слова, дикция не очень. А так, легкая песня, которая быстро учится", – добавили пользователи.

"Ничего непонятно": новый хит KAZKA вызвал споры в сети
"Ничего непонятно": новый хит KAZKA вызвал споры в сети

"Ничего непонятно": новый хит KAZKA вызвал споры в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, другой трек группы KAZKA "Плакала" вошел в дебютный альбом "Карма". Он стал хитом в Украине и за ее пределами. В YouTube песня собрала несколько десятков млн просмотров, что сделало ее самым успешным среди украиноязычных хитов.

Позже вышла англоязычная версия хита, которая вызвала неоднозначную реакцию публики. Один из самых известных мировых диджеев Фадиль Эль Гуль (R3hab) также записал ремикс.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
KAZKA
Место
Украина
Теги
музыкашоу-бизнес
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
0
Смешно
11
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шкорына Николай
Шкорына Николай
А мне нравится!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel