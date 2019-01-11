''Ни слуха, ни голоса'': в России разгромили возможное участие Бузовой в Евровидении

Кандидатура телеведущей Ольги Бузовой в шорт-листе международного песенного конкурса Евровидение-2019 вызвала недоумение у российского музыкального критика Сергея Соседова.
Он скептически отнесся к возможному ее участию в мероприятии и пояснил в комментарии "Лайфу" свою позицию по этому поводу.
"Никаких перспектив у нее нет, абсолютно ноль перспектив. Она не талантлива, у нее нет слуха, к сожалению, у нее нет голоса, она бездарна, надо называть вещи своими именами. Даже на фонограммах ее голос звучит фальшиво", — сказал эксперт.
По мнению Соседова, для России участие в конкурсе не имеет весомого значения. Он считает, что на Евровидении должны участвовать такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Голландия, Румыния, Болгария или Украина. А для РФ это "детская игра".
"Конечно, можно участвовать просто для обозначения присутствия своего в Европе, так, как это делает Франция — одна из стран-законодательниц конкурса. Она вообще не конкурирует, так же как Великобритания, Германия. Они просто обозначают свое участие, но там явно нет цели выиграть. Так же должна поступать и Россия", – добавил критик.
Он считает, что России нужно участвовать в Евровидении, но не надеяться на успех, а отправить на конкурс можно кого угодно.
"Просто надо уберечь себя от попадания на этот конкурс уж совсем бездарных людей, таких как Бузова, чтобы не срамиться на европейском уровне", – подчеркнул Соседов.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России озвучили вероятный список претендентов на участие в международном песенном конкурсе. Одним из них стал выходец из Украины Александр Панайотов.
Как ни странно, список возглавили "король" поп-сцены Филипп Киркоров и Сергей Лазарев, а также Бузова и певец Егор Крид.
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