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''Ни слуха, ни голоса'': в России разгромили возможное участие Бузовой в Евровидении

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Кандидатура телеведущей Ольги Бузовой в шорт-листе международного песенного конкурса Евровидение-2019 вызвала недоумение у российского музыкального критика Сергея Соседова.

Он скептически отнесся к возможному ее участию в мероприятии и пояснил в комментарии "Лайфу" свою позицию по этому поводу.

"Никаких перспектив у нее нет, абсолютно ноль перспектив. Она не талантлива, у нее нет слуха, к сожалению, у нее нет голоса, она бездарна, надо называть вещи своими именами. Даже на фонограммах ее голос звучит фальшиво", — сказал эксперт.

''Ни слуха, ни голоса'': в России разгромили возможное участие Бузовой в Евровидении

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По мнению Соседова, для России участие в конкурсе не имеет весомого значения. Он считает, что на Евровидении должны участвовать такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Голландия, Румыния, Болгария или Украина. А для РФ это "детская игра".

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"Конечно, можно участвовать просто для обозначения присутствия своего в Европе, так, как это делает Франция — одна из стран-законодательниц конкурса. Она вообще не конкурирует, так же как Великобритания, Германия. Они просто обозначают свое участие, но там явно нет цели выиграть. Так же должна поступать и Россия", – добавил критик.

Он считает, что России нужно участвовать в Евровидении, но не надеяться на успех, а отправить на конкурс можно кого угодно.

"Просто надо уберечь себя от попадания на этот конкурс уж совсем бездарных людей, таких как Бузова, чтобы не срамиться на европейском уровне", – подчеркнул Соседов.

Девочки, все-таки на этой планете есть ещё настоящие мужчины 🥰😍 Которые несмотря на то, что находятся через целый океан от тебя, могут вот так взять и сделать вроде бы мелочь, но в то же время такой огромный шаг 🥰🙏🏽 Как же это романтично 🤩😍 Сегодня утром мне на виллу доставили шикарный букет цветов 👸🏻🌸 Инкогнито, что ещё более романтично 🤗🤗🤗 А вы знаете, как я люблю Цветы ❤ Кто ты?

Допис, поширений Ольга Бузова (@buzova86)

Девочки, не обижайте мужчин! У них и так вечная трагедия в жизни: то не по вкусу, то не по зубам, то не по карману. Ф. Раневская Wearing @loulouthebrand 💫💫💫

Допис, поширений Ольга Бузова (@buzova86)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России озвучили вероятный список претендентов на участие в международном песенном конкурсе. Одним из них стал выходец из Украины Александр Панайотов.

Как ни странно, список возглавили "король" поп-сцены Филипп Киркоров и Сергей Лазарев, а также Бузова и певец Егор Крид.

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Персоны
Ольга БузоваСергей Соседов
Место
РоссияМосква
Теги
Евровидениешоу-бизнес
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Крым Андрей
Крым Андрей
Фу, какая мерзкая тварь!
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