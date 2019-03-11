Невеста не в счет: кому досталось наследство звезды ''Беверли-Хиллз''

Все свое наследство американский актер Люк Перри, звезда сериала 90-х "Беверли-Хиллз 90210", оставил детям — 21-летнему сыну Джеку и 18-летней дочери Софии.

Как пишет Radar Online, имя невесты Мэдисон Бауэр, с которой Перри прожил последние 11 с половиной лет, в его завещании даже не упоминается. Актер ушел из жизни 4 марта, ему было 52 года.

Фото: radaronline.com

Согласно источнику, свое завещание звезда сериала "Беверли-Хиллз" составил еще в 2015 году, когда у него были подозрения на рак. Единственными наследниками его состояния оказались дети.

Впрочем, как указала Мэдисон Бауэр, она лишь благодарна Перри за самые счастливые годы в ее жизни.

"Последние 11 с половиной лет с Люком были самыми счастливыми годами в моей жизни, и я рада, что провела с ним это время. Я также хочу поблагодарить его детей, семью и друзей за их любовь и поддержку. Мы нашли утешение друг в друге и в осознании того, что наша жизнь была затронута неординарным человеком. Его будет сильно не хватать", — призналась она в беседе с журналистами.

Фото: radaronline.com

Примечательно, что пара держала свои отношения втайне, дата их обручения до сих пор остается неизвестной.

Как стало известно ранее, Люка Перри госпитализировали вскоре после того, как телекомпания Fox объявила о перезапуске сериала "Беверли-Хиллз, 90210". В съемках были намерены задействовать актеров оригинального проекта.

Как писал OBOZREVATEL, 4 марта в своем доме в Великобритании был найден мертвым солист британской группы The Prodigy Кит Флинт. Согласно информации его друга и коллеги по группе, музыкант покончил жизнь самоубийством.

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