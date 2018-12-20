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''Нет ничего святого!'' На родившую Тодоренко накинулись из-за жадности

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Украинскую звезду, телеведущую Регину Тодоренко обвинили в жадности и меркантильности из-за того, что она вернулась к работе практически сразу после родов.

Так, артистка впервые стала мамой две недели назад, 5 декабря. В Stories своего Instagram-аккаунта Регина выложила снимок, на котором показала рабочий процесс над ее проектом "Пятница с Региной".

"Продюсерская встреча. Обсуждаем концепт на следующий сезон для шоу "Пятница с Региной", – написала Тодоренко, добавив, что в ближайшее время также планирует провести вебинар на тему материнства.

Скриншот

Скриншот

Instagram Регины Тодоренко

Ее поклонники упрекнули Регину в том, что она из-за денег "бросает ребенка на нянек", а также в высокомерности. Якобы девушка, которая сама только несколько недель назад родила, не может учить других и рассказывать о прелестях материнства.

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"Меня начинает тошнить от того, что ты все превращаешь в деньги. Это же какой меркантильной надо быть. ничего святого нет! Тоже мне "яжемать", – гневно написали фолловеры.

''Нет ничего святого!'' На родившую Тодоренко накинулись из-за жадности

''Нет ничего святого!'' На родившую Тодоренко накинулись из-за жадности

''Нет ничего святого!'' На родившую Тодоренко накинулись из-за жадности

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко родила сына от российского певца Влада Топалова в одной из государственных больниц в Москве.

На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держат в секрете подробности о своем новорожденном сыне. Так, в социальных сетях паре то и дело задавали вопросы относительно малыша, однако они их игнорировали. Позже артист в довольно резкой форме обратился к фанатам и хейтерам, попросив не "травить его жену" в сети и оставить их в покое, так как пара сознательно не хотела рассказывать ничего о пополнении.

Вскоре Влад все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца. Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.

Персона
Регина Тодоренко
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Фесенко Александр
Фесенко Александр
Правильно поступают, что молчат не выносят все напоказ. Счастье это такая птица которую чуть ослабишь хватку - улетит, чуть придавишь - задушишь. Пусть будут сачастливы и здоровы, пусть радует и растет здоровым малыш.
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