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Несмотря на угрозы: оскандалившийся Козловский выступил в Одессе

1.9тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 3 июня, оскандалившийся украинский певец Виталий Козловский выступил в Одессе.

Концерт состоялся несмотря на то, что активисты угрожали срывом мероприятия после того, как артист тайно выступил 9 мая в Москве. Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные на странице летнего лагеря "STAR TIME" в социальной сети Facebook, на открытии которого Козловский и спел.

"Звездные гости открытия самого яркого развивающего летнего лагеря "STAR TIME" - Виталий Козловский и СолоХа!" - сказано в сообщении.

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Также кадрами из выступления в Одессе артист поделился в своих Instastories.

Концерт состоялся 3 июня, вместо его сольного концерта в ночном клубе "Итака", который был отменен организаторами.

Напомним, заслуженный артист Украины, эстрадный певец Виталий Козловский засветился на концерте в Москве и лишь после того, как в сети стали появляться фото мероприятия с участием украинца, на его личной странице в Facebook появилось обращение - артист объяснил свой визит в столицу РФ и рассказал, почему считает, что все сделал правильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее концерт Козловского отменили в его родном Львове, а также в Киеве.

Персона
Виталий Козловский
Место
УкраинаОдесса
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