Названа причина госпитализации Федора Добронравова

Причиной отмененных спектаклей и госпитализации запрещенного в Украине актера Федора Добронравова стал "небольшой приступ".

На данный момент состояние актера не вызывает опасения медиков, но при этом звезда "Сватов" ляжет в клинику на несколько дней, рассказал журналистам ТАСС художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт.

Федор Добронравов Фото: styler.rbc.ua

"Относительно здоровья Федора Добронравова никакой паники нет. У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования", - отметил он.

В связи с этим театр вынужден отменить запланированный на 21 марта спектакль с участием Добронравова "Где мы?!".

Как стало известно ранее, в воскресенье, 18 марта, актер угодил в клинику, несколько запланированных спектаклей с его участием отменили.

Напомним, осенью прошлого года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в так называемый "черный список" - перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Причиной этому стала поддержка актером аннексии Крыма Россией.

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