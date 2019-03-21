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Названа колоссальная стоимость места для захоронения Началовой

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В четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве похоронили российскую певицу Юлию Началову, которая скончалась 16 марта после продолжительной борьбы за жизнь.

Как пишет "Комсомольская правда", за место на известном кладбище потребовали 1,3 млн рублей, что оказалось для родных артистки непосильной ношей. В итоге власти Москвы для Началовой "сделали исключение".

Названа колоссальная стоимость места для захоронения Началовой

Фото: kp.ru

Согласно приведенной информации, друзья-артисты Юлии Началовой написали официальное письмо правительству Москвы. Оно, очевидно, возымело успех, так как место на Троекуровском все же выделили бесплатно.

Отмечается, что в последние годы Юля жила очень скромно, с деньгами всегда было тяжело. После смерти артистки также стало известно о ее многомиллионном долге бывшему супругу.

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Юлию Началову похоронили на 17-м участке известного кладбища. С 1975 года на Троекуровском хоронят граждан, отмеченных государственными почетными званиями и наградами, политических деятелей, артистов.

Юлия Началова

Юлия Началова

Фото: facebook.com

Напомним, что 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Звезды российского шоу-бизнеса массово отреагировали на смерть исполнительницы. Не осталась в стороне и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. 69-летняя певица также опубликовала в Instagram пост, традиционно добавив к нему неоднозначный комментарий.

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Персона
Юлия Началова
Место
РоссияМосква
Теги
Новости Россиипохороны
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