Накануне трагедии: звезда "Дизель шоу" показала видео из Львова

Комик юмористической передачи "Дизель шоу" Евгений Сморигин опубликовал в Instagram видео из Львова, куда группа юмористов приехала на гастроли незадолго до трагедии - ДТП на обратном пути, в результате которого погибла актриса Марина Поплавская.

Ролик участник программы разместил на личной странице в Instagram.

Видео было опубликовано 20 октября, накануне трагедии. Участники шоу отдыхают, шутят. В комментариях пользователи сети почтили память погибшей знаменитости.

"Все остальные выступления с минуты молчания начинайте в память о вашей Марине. Нам ее будет не хватать", - написали в одном из комментариев под роликом Сморигина.

Напомним, что автобус, в котором разбилась Марина Поплавская, выехал в ночной рейс из Львова в Киев. Сейчас полиция выясняет, как ехал водитель, сколько раз делал остановки. Среди версий аварии есть и предположение, что он мог заснуть за рулем.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, пострадавшая в ДТП актриса ''Дизель Шоу'' сделала первое заявление, записав видео к фолловерам в соцсети.