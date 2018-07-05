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Надя Дорофеева поделилась интимным фото с мужем

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Украинская певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась с фанатами совместным фото с мужем – телеведущим и музыкантом Владимиром Дантесом.

Молодая семейная пара запечатлена в бассейне. Дорофеева в купальнике нежно обнимает мужа и улыбается. А Дантес целует певицу в щеку. Интимный снимок опубликован в Instagram-аккаунте артистки.

"Идеальное время", – подписала она фото.

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Perfect time ♥️ @kamandalu @vladimirdantes #husband #kamandalu

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

"Вы очень красивая пара", "Такие милые", "Знаете, я на вас смотрю и мне кажется, что вы долго мечтали о моменте, чтобы насладится тишиной с мужем и друзьями! Очень рада за вас!", – комментируют подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27-летняя ведущая программы "Орел и Решка" Настя Ивлеева показала совместное фото с возлюбленным Элджеем.

Персоны
Надя ДорофееваВладимир Дантес
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