На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России

Украинская певица MARUV, которая со скандалом отказалась представлять страну на престижном песенном конкурсе Евровидение-2019, показала, как развлекала публику в России.

Так, артистка похвасталась снимками со своего концерта в Москве. В пятницу, 12 апреля MARUV также выступит в Санкт-Петербурге. Фотографиями эпатажная звезда поделилась на своей странице в Instagram.

"Спасибо всей моей команде и моим поклонникам за этот потрясающий концерт! Это был незабываемый вечер", – расплескалась в комплиментах скандальная украинка.

Российские поклонники артистки пришли в экстаз от концерта звезды, о чем многие написали в комментариях под фото. Однако нашлись и те, кто упрекнул артистку в излишней откровенности и пошлости.

"Концерт был просто невероятным! Первый ряд танцевального партера визжал от оргазмического восторга!" – написали комментаторы.

"В чем фишка шл*ха-стайла? Целый концерт на коленях..." – возразили другие.

Фото с концерта смотрите ниже:

Instagram @maruvofficial

Instagram @maruvofficial

Instagram @maruvofficial

Instagram @maruvofficial

Instagram @maruvofficial

Instagram @maruvofficial

Instagram @maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV представила "грязный клип" на песню Siren Song, c которой победила на Национальном отборе на Евровидение-2019. 5 апреля видео появилось на канале артистки в YouTube.

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