На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России

Украинская певица MARUV, которая со скандалом отказалась представлять страну на престижном песенном конкурсе Евровидение-2019, показала, как развлекала публику в России.
Так, артистка похвасталась снимками со своего концерта в Москве. В пятницу, 12 апреля MARUV также выступит в Санкт-Петербурге. Фотографиями эпатажная звезда поделилась на своей странице в Instagram.
"Спасибо всей моей команде и моим поклонникам за этот потрясающий концерт! Это был незабываемый вечер", – расплескалась в комплиментах скандальная украинка.
Thanks to all my team and my fans for that amazing concert! It was unforgettable evening ❤️ @alexanderkorsun @warnermusic_ru @kirill_feldman Ольга Гудова, Ольга Зубова @alisa_kozaeva @alisha_zablockaya @fedorahairstyle @ukropnekrupa @boyko_olya @kate_nhuen @cehatop_tkn @lissarusina @my_name_is_zi @kambur_sveta @heartbeat_brass_band @_tot_svet @vladislavkarimov @roman_nero_
Российские поклонники артистки пришли в экстаз от концерта звезды, о чем многие написали в комментариях под фото. Однако нашлись и те, кто упрекнул артистку в излишней откровенности и пошлости.
"Концерт был просто невероятным! Первый ряд танцевального партера визжал от оргазмического восторга!" – написали комментаторы.
"В чем фишка шл*ха-стайла? Целый концерт на коленях..." – возразили другие.
Фото с концерта смотрите ниже:
Instagram @maruvofficial
Instagram @maruvofficial
Instagram @maruvofficial
Instagram @maruvofficial
Instagram @maruvofficial
Instagram @maruvofficial
Instagram @maruvofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV представила "грязный клип" на песню Siren Song, c которой победила на Национальном отборе на Евровидение-2019. 5 апреля видео появилось на канале артистки в YouTube.
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