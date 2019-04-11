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На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России

1.5тЧитать материал на украинском

Украинская певица MARUV, которая со скандалом отказалась представлять страну на престижном песенном конкурсе Евровидение-2019, показала, как развлекала публику в России.

Так, артистка похвасталась снимками со своего концерта в Москве. В пятницу, 12 апреля MARUV также выступит в Санкт-Петербурге. Фотографиями эпатажная звезда поделилась на своей странице в Instagram.

"Спасибо всей моей команде и моим поклонникам за этот потрясающий концерт! Это был незабываемый вечер", – расплескалась в комплиментах скандальная украинка.

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Российские поклонники артистки пришли в экстаз от концерта звезды, о чем многие написали в комментариях под фото. Однако нашлись и те, кто упрекнул артистку в излишней откровенности и пошлости.

"Концерт был просто невероятным! Первый ряд танцевального партера визжал от оргазмического восторга!" – написали комментаторы.

"В чем фишка шл*ха-стайла? Целый концерт на коленях..." – возразили другие.

На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России
На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России
На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России
На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России
На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России
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Фото с концерта смотрите ниже:

На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России

Instagram @maruvofficial

На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России

Instagram @maruvofficial

На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России

Instagram @maruvofficial

На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России

Instagram @maruvofficial

На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России

Instagram @maruvofficial

На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России

Instagram @maruvofficial

На коленях перед толпой: MARUV показала, как развлекала публику в России

Instagram @maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV представила "грязный клип" на песню Siren Song, c которой победила на Национальном отборе на Евровидение-2019. 5 апреля видео появилось на канале артистки в YouTube.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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