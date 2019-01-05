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Мужики рыдают: в России сняли пародию на хит KAZKA ''Плакала''

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В России сделали новогоднюю пародию на хит-миллионник "Плакала" украинской группы KAZKA.

Видео появилось на YouTube-канале 24-летнего блогера Андрея Филипова, который отметил, что это первый снятый им музыкальный клип (чтобы посмотреть, поскрольте вниз).

В песне мужчины плача рассказывают историю о неудачных подарках, которые получали от своих девушек и жен.

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В "антирейтинге" были названы сертификаты, носки, трусы, гели для бритья, расчески, стикеры для социальной сети ВК, домашние тапочки, колючие свитеры, рамки для фотографий, альбомы и другое.

Мужики рыдают: в России сняли пародию на хит KAZKA ''Плакала''

Скрин видео

Мужики рыдают: в России сняли пародию на хит KAZKA ''Плакала''

Скрин видео

Мужики рыдают: в России сняли пародию на хит KAZKA ''Плакала''

Скрин видео

Мужики рыдают: в России сняли пародию на хит KAZKA ''Плакала''

Скрин видео

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"Дорогие девушки, мы все равно вас любим", — подытожили в клипе-пародии.

Отметим, ролик за две недели после публикации собрал более 273 тысяч просмотров и 10 тысяч отметок с пальцем вверх.

Мужики рыдают: в России сняли пародию на хит KAZKA ''Плакала''

Скрин видео

Напомним, трек украинской группы KAZKA "Плакала", который вошел в ее дебютный альбом "Карма", стал хитом в Украине и за ее пределами. В YouTube песня собрала свыше 70 млн просмотров, что сделало ее самым успешным среди украиноязычных хитов на сегодняшний день.

Кроме того, песня возглавила музыкальный чарт российского канала "МузТВ", что страшно разозлило российских слушателей.

KAZKA

KAZKA

Скрин видео

Читайте также на OBOZREVATEL, почему вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая решила перейти на украинский язык, несмотря на то, что выросла в семье, где разговаривали только по-русски.

Персона
KAZKA
Место
Россия
Теги
музыкавидеоYoutubeшоу-бизнесНовый год
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Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Казка плакала это первый украинский хит который на первом месте в хитпарадах России кроме золотого граммофона
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CARGO 100
CARGO 100
Прикольно ...
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