MELOVIN: Меня либо любят, либо терпеть не могут, в этом фишка

Подготовки к каждому "Евровидению" длятся месяцами, сам же конкурс пролетает всего за несколько дней. При этом шквал событий настолько увлекает зрителя, что не успеваешь оглянуться, а конкурсанты уже разъезжаются по домам. Так было и в 2018 году, едва украинцы успели поздравить MELOVIN’а с победой на Нацотборе, как уже встречали его с овациями в аэропорту.

Через неделю после возвращения в Киев мы встретились в одном из столичных ресторанов. Певец устал, мало спит, с трудом находит время отвечать на все запросы СМИ, но усердно тянется к новым высотам. Говорит, останавливаться нельзя.

В нашей короткой, но емкой беседе мы отбросили темы вроде оценок жюри и встречи с Филиппом Киркоровым. Вместо этого поговорили с артистом о пережитых эмоциях и ряде испытаний, которые остались позади.

- Давай начнем с общих итоговых впечатлений. Часто по возвращении с "Евровиденья" артисты говорят: "Ну слава Богу, для меня это закончилось..."

- Не знаю, я так не говорил и никогда не скажу, это очень круто, это классный опыт, море эмоций, какое-то вдохновение, потому что сразу прилетел на студию и работаю, сам себя мучаю.

- Сам себя мучаешь? Почему?

- Потому что нет сна. Но мне это нравится. Хочется немного себя повоспитывать.

- А взять какую-то паузу, недельку-две отдохнуть?

- Нет, а то вдруг про меня все забудут (смеется).

- Было уже много комментариев после "Евровидения" и не хотелось бы сегодня снова проходить вопросы вроде "что ты думаешь об оценках жюри". Давай поговорим больше о твоих эмоциях и испытаниях, которые остались позади. Вернемся к победе на Нацотборе. Далеко не у всех она вызвала восторг, было много критики. Не было ли это для тебя неким дополнительным стимулом?

- Часто стимул рождается из-за какой-то критики, на самом деле из-за абсурдной критики, но меня это никогда не обижает, наоборот стимулирует что-то делать. Не знаю, самое ужасное это когда ты вызываешь какое-то безразличие. MELOVIN’а либо любят, либо терпеть не могут, в этом его фишка.

- Ты, насколько помню, не следишь вообще за всем этим.

- Нет, не слежу за всеми этими комментариями. Что-то я увидел, что-то мне из команды кто-то сказал, а так не слежу и слава Богу. Если следишь за комментариями, значит у тебя очень много времени, а у меня его нет.

- После Нацотбора началась подготовка, наверное, бешеный темп?

- Бешеный. День сурка у нас каждый день был. Просыпаешься, кушаешь, едешь на арену, репетируешь, едешь в отель и гуляешь по городу ночью.

- Сколько раз за это время примерно ты прогнал свою песню?

- 15 раз я спел ее на арене. Я считал (смеется).

- Знаешь, это как хит у группы, который звучит на каждом концерте. Далее ты с ней выступал в Португалии, вернулся в Киев и снова пел на "Лиге звезд". Не надоела тебе "Under The Ladder"?

- Потом, когда-то надоест, как мне кажется любая песня музыканту, спустя там… (задумался) ну 10 лет, а пока что нет.

- Как прошла ночь перед вылетом в Португалию, ты спал?

- Нет не спал, родители были в Киеве, хотел провести время с ними. Хотя… кажется, час поспал, а все остальное время мы складывали вещи, их было очень много, поэтому не спали.

- Ты рассказывал Анатоличу, что Данилко тебе советовал какие-то успокоительные во время Нацотбора.

- Не выпил ни одной таблетки в Лиссабоне.

- Почему так? Почему в Киеве тебе пришлось их принимать, а там нет? Масштабы-то совершенно другие.

- У нас здесь больше нервов, какой-то давки. Какая-то нездоровая конкуренция, много агрессии. Там это происходит по-другому. Это просто праздник. Все счастливы, веселятся, отдыхают, занимаются музыкой и гордятся этим - им хорошо. У нас это "Веселые старты": место, место важно, и больше ничего. А где же кайф от музыки?

- Как считаешь, почему такая разница?

- Менталитет. Разница в менталитете.

- Менталитет - вопрос времени? Как думаешь?

- Мне кажется, это никогда не изменится. Но буду рад, если окажусь неправ.

- Когда закончился первый полуфинал, тебе, наверное, звонили родные, переживали за тебя. С кем ты первым поговорил?

- С родителями.

- Что они тебе сказали?

- Не помню, что они говорили, мы на эмоциях все были.

- Нацотбор. Затем репетиции в Лиссабоне. Далее полуфинал и финал. Какие ощущения были при выходе на сцену каждый раз?

- Разница большая. Огромный плюс Нацотбора - свои люди, которые тебя понимают. Там тебя не понимают, но слава Богу, очень легко преодолевается языковой барьер – постепенно ты начинаешь с местными общаться на английском и без зажимов. Тем более, португальцы английский знают неплохо.

В любом случае, когда ты выходишь к аудитории больше 10 тысяч человек, ты совсем все по-другому ощущаешь. Когда зал поет твою песню, когда прошло твое выступление, а зал замолчать не может и продолжает петь… Это ли не прекрасно?

- До твоего вылета в Португалию было много разговоров о том, что прошлогодняя песня была более форматной, так показалось некоторым твоим слушателям. Как сам считаешь?

- Я каждую песню свою люблю, и не задумываюсь, какая лучше, а какая – хуже. Нет смысла сравнивать.

- Вернемся к вопросу критики. Ты прав, чаще она у нас абсолютно не конструктивна. Я с интересом следил за генеральным директором M1 Сергеем Перцевым, который с самого Нацотбора взялся комментировать каждый твой выход на публику. Буквально в каждом своем едком комментарии он пытался чему-то учить тебя. Как тебе его советы?

- Не помню никаких советов и учений, может, потому что не следил. Если так читать каждый комментарий и внедряться в это все, времени не хватит больше ни на что. Но вообще я его уважаю.

- Знакомы лично?

- Нет.

- И все же Перцев призвал фолловеров голосовать за тебя. Твой клип все-таки попал на M1 и Перцев, прикинувшись удивленным, написал, что это либо заговор, либо рейтинговое видео, потому как не рейтинговое обошлось бы каналу дорого. Тебе не кажется, что он понимает, что раньше наговорил ерунды, но не может прямо признать это?

- Но потом же продолжил все равно писать то, что писал раньше, насколько я знаю.

- На каких условиях твой клип попал на М1? Тебе позвонили?

- Я не знаю, моя задача – петь. Есть команда, которая занимается этим процессом, есть продюсер клипа. Я в это не вникаю, лично мне никто не звонит.

- Помню, еще на "Х-Факторе" ты говорил, что MELOVIN это некая маска, которую ты надеваешь, так как сам Костя Бочаров достаточно ранимый человек…

- Нет никакой уже маски, слава Богу.

- Что ты имеешь ввиду?

- Просто нет никакой маски. MELOVIN - не маска, это не кто-то другой, это все я. Просто давно хотел придумать себе другое имя, которое будет позиционировать меня в Европе, например, с музыкой и со всем остальным. Костя Бочаров - скучно, это в паспорте. MELOVIN - для родителей и для друзей, которые называют меня Мел, и мало кто называет меня Костей.

- Окей, а что насчет твоего восприятия?

- Я вообще считаю, что сейчас трудно меня прокусить.

- Что так закалило тебя?

- Та даже эти комментарии в Интернете…

- То есть ты все-таки следил за ними?

- Ну все равно ведь где-то в ленте да мелькает. Но я стараюсь обращать внимание на комментарии людей, которые добились большего, чем я. К ним хочется тянуться.

- К кому ты тянешься?

- К успешным людям.

- Например?

- Мои друзья, они успешней, чем я.

- Ты к ним прислушиваешься?

- К советам от педагога по вокалу, от своей команды, которая работает над проектом – да.

- А что ты думаешь об украинских музыкальных критиках?

- Я вообще считаю, что критики - это люди, у которых в жизни что-то не получилось. Ну это правда, я бы никогда не был критиком.

- Ну ведь критики не всегда критикуют, чаще оценивают.

- Что такое вообще профессия критик? Кто вообще это придумал? А кто ему сказал, что он может оценивать что-то? Ну кто? Сам о себе возомнил "я буду музыкальным критиком". Ну критикуй себе. Главное, что себя никто из них не критикует.

- Ты не интересовался даже реакцией Украины после выступления во втором полуфинале?

- Нет, времени не было. Я не успевал даже выйти прогуляться, чтобы немного перезагрузиться. Может, ребята из команды что-то читали.

- И они тебе не рассказывали, что происходит в соцсетях?

- Нет, я бы их стукнул, если б они это рассказывали (смеется). Зачем мне это надо? Чтобы себя лишний раз расстраивать? Они оберегают меня ото всего плохого, ведь моя задача – выйти и спеть. А если грузить меня накануне плохими новостями – это может отразиться на выступлении.

- Видео твоего выступления попало в топы YouTube. На твою сторону встали даже ребята, которые активно топили за TAYANNA...

- Я рад.

- После этого заговорили о том, что MELOVIN сумел объединить украинцев, что никого так не поддерживали на "Евровидении" из украинских артистов. Ты ощущал что-то такое?

- Это безумно приятно. По сути это моя цель объединять людей. Музыкой.

- Давай так, три главных открытия для тебя по итогам участия в "Евровидении".

- Первое - то, что никакой критик и никакой судья не придет к тебе на концерт, а придет зритель, ради которого ты живешь, трудишься, не спишь ночами, пишешь музыку. Второе - океан, который я впервые увидел в своей жизни. Это что-то необъятное, странное, пугающее, и одновременно чарующее. Третье - любовь, которую я получил, потому что я не ожидал ее в таком масштабе.

- Ты имеешь в виду любовь аудитории?

- Да. Я не ожидал такой реакции по "Евровидению" от Украины. Я очень боялся разочаровать всех. И считаю, что этот страх не стал реальностью. Я никогда не филонил. Не люблю халтурить, поэтому на "Евровидение" была работа каждый час, каждые пять минут, каждую секунду. Горжусь всей командой.

- Вернемся к моменту объявления оценок, вы сидели всей командой перед ведущими. Что ты чувствовал в тот момент? Не было какого-то разочарования, злости, непонятки вообще отчего так происходит?

- Было, конечно. Из бэк-вокала кто-то сидел и плакал прямо там. Я потом тоже плакал гримерке, потому что мы не поняли ситуации, она была очень странная. В какой-то мере это все мне показалось абсурдным, и я даже говорю не про себя, а про других участников. Несколько невероятных артистов, это я не про себя говорю вообще, оказались внизу итоговой таблицы. Франция, Болгария, Норвегия… у них невысокие места. Они могли занять высокую позицию, и плевать в этом случае на меня. Те, кто мне понравился, не прошли, это грустно.

- Насколько ты согласен с тем мнением, что в этом году не могла победить песня лирическая, смысловая?

- Нет, это мы привыкли, что если песня веселая, значит бестолковая. На самом деле даже у Нетты в песне есть огромный смысл. Кто-то начинает кривить душой, мол, "Ни о чем". Мне тоже сказали, что у меня песня ни о чем.

- В новостях была какая-то выдержка из твоего комментария на "Лиге Звезд", там ты сказал, что повзрослел и понял, что на "Евровидении" есть место для политики. Что ты имел ввиду?

- Я не хочу никого обвинять и махать кулаками после драки. Но не буду отрицать, что на конкурсе присутствуют политические аспекты. Они влияют на то, какая страна кому какой балл отдает.

А так это гениальный конкурс, не знаю, почему все так драматизируют, что он ложный… Так драматизируют, ну будто вот прям памятник еще надо поставить артисту, который там был. К черту памятники! Отличный конкурс, работаешь себе - работай! Пой, кайфуй! Отличное место, где всегда можно познакомиться с другими артистами и расширить свою аудиторию.

- Самые интересные люди которых ты повстречал?

- Жан Поль Готье.

- Удалось пообщаться?

- Да, он сказал, что ему очень понравилась постановка, то, как я восстаю из рояля, и сама постановка вообще. Было очень приятно слышать.

- Окей, какие планы дальше?

- Тур. Сейчас тур по Украине, по миллионникам: Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр… Я безумно жду уже концертов.

- Давай не будем вдаваться в цифры, но скажем так, гонорары твои взлетели после "Евровидения"?

- В любом случае, они никогда не были у меня маленькими. Но да, цена немного поднялась.

- В два раза? В три?

- Не знаю, я за концерты не договариваюсь.

- Я помню, что у тебя нет продюсера.

- И никогда не будет, слава Богу. Если когда то и будет, может, мне попадется невероятно крутой и талантливый человек, но сейчас не хочу.

- Тебе поступали предложения, главная причина по которой ты отказывал продюсерам?

- Хочу в будущем быть продюсером, а для этого мне нужно узнать все, самостоятельно набить шишки.

- В Украине бизнес делится на отдельные тусовки, ты же сам по себе…

- У меня тусовка Big House Melovin.

- То есть ты планируешь однажды тоже выйти на какую-то отдельную большую тусовку?

- Да, я не люблю вот это все, я не люблю лицемерия, когда говорят "Боже, ты такой невероятно талантливый, какой ты классный", а потом гадят за спиной. Для меня главное это открытость, в шоу-бизнесе честности очень мало, поэтому я не люблю никакие тусовки.

- Задумывался ли ты о том, что ты теперь часть истории, как минимум часть истории Украины на "Евровидении". Как тебе это?

- Нет, я не думал об этом. Я в любом случае пишу свою историю как пишет ее каждый человек, и я не задумываюсь о том, что я где-то там вошел в историю, нет. Я вообще еще никуда не вошел, подождите, ну я ради этого живу. Нужно создавать свою историю и быть режиссером своей жизни.