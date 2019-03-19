Материлась и лезла на сцену: в Одессе ''волчица'' устроила проблемы Олегу Виннику

Незамужняя жительница Одессы, мать троих детей, едва не сорвала выступление поп-певца Олега Винника на Думской площади.

Как пишет "КП в Украине", во время шоу женщина пыталась взобраться на сцену, чтобы увидеть певца поближе. В итоге жительнице города пришлось предстать перед судом.

Фото: youtube.com

Как отмечали очевидцы, во время концерта женщина громко материлась и пыталась взобраться на сцену. При этом поклонница Винника проявила всю свою прыть - задержать ее полицейским удалось уже только наверху. "Волчицу" тут же доставили в Приморский райотдел.

Отмечается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь, однако заседание суда состоялось лишь 12 марта. В ходе суда выяснилось, что нарушительница порядка незамужняя, имеет троих детей и работает техником.

Во время концерта женщина была сильно пьяна и на заседании не смогла вспомнить всех обстоятельств происшествия. Тем не менее, нарушительница признала свою вину и получила штраф за нарушение порядка. Удовольствие разделить сцену с Олегом Винником обошлось одесситке в 435 гривен.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Олег Винник рассказал, как ему предлагали дать взятку за участие в Евровидении. По словам певца, он хотел поехать представлять страну на международном песенном конкурсе и за это должен был заплатить "600 тысяч то ли долларов, то ли евро".

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