MARUV заменит Tayanna в Нацотборе на Евровидение: кто это

Певицу TAYANNA, которая 22 января отказалась участвовать в Национальном отборе на Евровидение, заменит Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV. Девушка живет и работает в Киеве. Стала известной благодаря хиту "Drunk Groove", который набрал более 50 миллионов просмотров на Youtube.

Отметим, что ранее Корсун пела в группе "The Pringlez", которая завоевала 3-е место в российском музыкальном конкурсе "Новая волна-2015". Также в 2014 году девушка участвовала в проекте "Голос Країни".

instagram.com/maruvofficial

Корсун родилась 15 февраля 1992 года в Павлограде. В этом городе прошло ее детство. Она училась в общеобразовательных школах №10 и №14, посещала детскую музыкальную школу №1. Позже переехала в Харьков и поступила в Харьковский политехнический институт. Училась на факультете автоматики и приборостроения.

В университете девушка создала коллектив "The Pringlez", который пел каверы на популярные песни. В 2015 году группа выступила на конкурсе "Новая волна" в Сочи.

В 2016 году группа "The Pringlez" уже участвовала в Национальном отборе на Евровидение, но не прошли дальше полуфинала.

С 2018 года Анна Корсун выступает сольно, взяв псевдоним MARUV. Кроме того, в этом же году певица попыталась снова поучаствовать в Нацотборе на Евровидение, но у нее не вышло.

"Я пыталась попасть на отбор с песней Drunk Groove. В таком виде, как все ее знают. Но не взяли, сказали, что нужна вокальная песня. Я предложила песню, в которой можно показать голос, но она также не подошла. Я считаю, что на самом Евровидении нет объективности, в том числе и в национальном отборе", - говорила Корсун в интервью "КП".

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская поп-исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая ранее была одним из главных претендентов на "Евровидение-2019" от Украины, отказалась от решения и не будет участвовать в Национальном отборе на музыкальный конкурс.

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