MARUV, NK, KAZKA, Melovin и другие: Радио NRJ отпраздновали день рождения

4 апреля в Pochayna Event Hall прошла громкая вечеринка NRJ Birthday Party. Радиостанции исполнилось три года.

На концерте гости отрывались под "Попа как у Ким" от NK, делали BANG вместе с MARUV, срывали голоса под песни MELOVIN, денсили под DILEMMA! KAZKA, Eneli, Mari Ferrari, Navi, MamaRika, Sonya Key, Андрей Бойко, On I Ona и Денис Реконвальд тоже поздравляли радио NRJ и дарили слушателям свои лучшие треки.

Ведущие радио NRJ также не остались в стороне: они провели весь концерт, подарили десятки подарков, а еще выбрали одного гостя, который смог попасть за кулисы шоу, сфотографироваться и пообщаться с кумирами.

Под сценой не было свободного места, гости подпевали любимым трекам и звали на бис любимчиков.

Поздравить любимую радиостанцию пришли KAZKA, MARUV, NK| Настя Каменских, Melovin, Mari Ferrari, Eneli, Ivan Navi, MamaRika, Денис Реконвальд, On I Ona, Dilemma, Sonya Kay, Юлия Санина, Жан Грицфельд, Rozhden, LAUD, Дмитрий Шуров и многие другие.

Как писал ранее OBOZREVATEL, группа "Бумбокс" и певица Тина Кароль порадовали фанов клипом на совместный трек "Безодня". Премьера песни состоялась 4 апреля на YouTube-канале familyboombox.

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