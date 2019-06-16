Макс Корж стал папой во второй раз: первое фото новорожденного

Популярный беларусский рэпер Макс Корж поделился радостной новостью — он снова стал отцом.

Супруга 31-летнего артиста Татьяна родила ему сына. Мальчик появился на свет 14 июня ростом 52 сантиметра и весом 3120 граммов.

Об этом Корж сообщил на своей странице в Instagram и выложил первое фото малыша. На снимке он целует ножку новорожденного.

"Сын! Спасибо, любимая", — подписал кадр певец.

Своего счастья не смогла сдержать и сама Татьяна Корж.

"Добро пожаловать в этот мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть все для полного счастья", — написала девушка в Instagram и поделилась черно-белым фото сына.

Напомним, Макс Корж был знаком со своей женой Таней Мацкевич уже давно. Они выросли в одном городе Лунинец, но не дружили. Позже вместе переехали в Минск, там то и завязалась дружба. Целых 4 года влюбленные жили вместе, а потом приняли решение пожениться. Свадьба состоялась в 2012 году.

Они воспитывают также 6-летнюю дочь Эмилию, которую ласково называют Мими.

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