Макаревич высказался о пропаганде Кремля, сравнив россиян со "злобными д*билами"

Госпропаганда в современной России напоминает работу с двадцать пятым кадром, который превращает людей в злобных дебилов.

Таким мнением в дискуссиях на личной странице в Facebook поделился российский певец и музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

Андрей Макаревич Фото: bfm.ru

Посетив США, артист опубликовал в сети несколько фото, при этом сравнил американцев и россиян.

"Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", - отметил Макаревич.

Под постом музыканта началась активная дискуссия, отвечая на один из комментариев своего фолловера о госпропаганде, Макаревич предположил использование властями некоего двадцать пятого кадра.

"Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", - написал он.

На вопрос, как спасти людей от пропаганды, Макаревич в шутку предложил спилить Останкинскую башню.

Пост певца собрал в соцсети более 3 тыс. лайков, несколько сотен репостов и десятки солидарных комментариев.

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