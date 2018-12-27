М1 TOP100: выбери главные хиты-2018!

Музыкальный телеканал М1 дает беспрецедентную возможность самостоятельно определить лучшие клипы уходящего года.

Телеканал М1 и социальная сеть нового поколения InRating представляют специальный проект “M1 TOP 100”. Считанные дни остались на то, чтобы составить собственную 100%-но хитовую подборку клипов.

Загрузи приложение InRating, регистрируйся (или переходи по ссылке) и голосуй за главные хиты 2018 года. Смотри клипы-победители в канун Нового Года — 31 декабря — с 12:00 на М1. Провожай 2018-й хитово!