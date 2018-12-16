В Киеве прошел концерт оркестра ''Ляпис 98'': яркий фототчет

15 декабря в Киеве прошел концерт легендарного оркестра "Ляпис 98". Музыканты, под предводительством Сергея Михалка исполнили всеми любимые хиты "Ау", "Ты кинула", "В платье белом", "Яблони", "Я верю", "Котик", "Африка", "Евпатория", "Капитал".

В 2018 году исполняется 20 лет культовому альбому группы "Ляпис Трубецкой" - "Ты кинула", который стал дебютным альбомом коллектива и одним из самых популярных в конце 90-х. В связи с таким событием оркестр "Ляпис 98" отправится в тур по Европе, Украине, Беларуси, США и Канаде. На концерте в Киеве побывал OBOZREVATEL.

Ляпис-98 - это барабаны Дениса Шурова, бас - Дениса Стурченко, тромбон - Ивана Галушко, труба - Владислава Сенкевича, гитара - Павла Третьяка и, конечно, вокал Сергея Михалка. Автор видеоинсталляций - Руслан Вашкевич.

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