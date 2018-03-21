Лукашенко нашел выгоду в украинце от Беларуси на "Евровидении-2018"

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем отношении к тому, что на известном песенном конкурсе "Евровидение-2018" страну будет представлять украинец ALEKSEEV (Никита Алексеев).

Лукашенко отметил, что не видит ничего ужасного в том, чтобы Беларусь представлял на конкурсе гражданин другой страны, тем более, если это русский или украинский музыкант, а также объяснил выгоду, которую может принести ALEKSEEV. Об этом сообщает БЕЛТА(чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Я в этом никакого страха не вижу, особенно если это русский человек или украинец. Это же не запрещено? Нет. За Беларусь может выступать украинец, русский человек, и мы за кого-то можем выступать. Такое практикуется в других странах", - отметил белорусский президент.

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Также Лукашенко отметил, что видит некую выгоду в том, что на конкурс поедет именно украинский певец.

"Знаете, я интернационалист и патриот не меньший, чем вы, молодые люди. В том, что Беларусь будет представлять украинец, я даже вижу некоторую выгоду для нашего государства, особенно для шоу-бизнеса. Вот он пришел и всех вас удивил. Давайте согласимся, что это талантливый парень, он объективно победил. Формат "Евровидения"? Абсолютно. Плюс к тому, он раскрученный, как это модно говорить, он известный в России, в той же Украине. Я очень надеюсь, что эти страны нам могут дать по 12 баллов. Что в этом плохого? Ничего плохого не вижу", - добавил Лукашенко.

При этом он также подчеркнул, что уровень выступления, который показал на белорусском национальном отборе ALEKSEEV явно был выше, не демонстрировали другие музыканты.

"Если бы были наши на таком же уровне - мы бы были рады", - подытожил президент Беларуси.

Как сообщал "Обозреватель", в феврале 2018 года украинский певец Никита Алексеев (ALEKSEEV) стал победителем белорусского национального отбора на "Евровидение-2018". В мае именно он представит Беларусь на песенном конкурсе в столице Португалии Лиссабоне.