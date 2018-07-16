"Лучшие бедра страны!" Округлившаяся Дорофеева восхитила соблазнительным телом

Вокалистка популярной украинской группы "Время и стекло" Надя Дорофеева восхитила своих поклонников новым соблазнительным фото, из-за которого ее назвали обладательницей "лучших бедер страны" .

Артистка показала фанатам снимок, на котором изображена в откровенном боди. Фотография опубликована в Instagram-аккаунте поп-певицы.

Молодая певица опубликовала снимок из своего шоурума в Киеве, куда Надя вернулась после отпуска на Бали.

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 15 Июл 2018 в 9:49 PDT

Многие поклонники Дорофеевой отметили, что после отдыха на экзотическом курорте девушка немного поправилась, однако это делает ее только аппетитнее.

Также некоторые фаны отметили, что Надя выглядит потрясающе в соблазнительном боди, а также является "обладательницей лучших бедер страны".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, солистка группы "Время и стекло" записала совместно с популярным хитмейкером MONATIK чувственную песню под названием "Глубоко". Дуэт в первый же день покорил украинских поклонников.