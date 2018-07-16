"Лучшие бедра страны!" Округлившаяся Дорофеева восхитила соблазнительным телом

Вокалистка популярной украинской группы "Время и стекло" Надя Дорофеева восхитила своих поклонников новым соблазнительным фото, из-за которого ее назвали обладательницей "лучших бедер страны" .
Артистка показала фанатам снимок, на котором изображена в откровенном боди. Фотография опубликована в Instagram-аккаунте поп-певицы.
Молодая певица опубликовала снимок из своего шоурума в Киеве, куда Надя вернулась после отпуска на Бали.
Многие поклонники Дорофеевой отметили, что после отдыха на экзотическом курорте девушка немного поправилась, однако это делает ее только аппетитнее.
Также некоторые фаны отметили, что Надя выглядит потрясающе в соблазнительном боди, а также является "обладательницей лучших бедер страны".
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, солистка группы "Время и стекло" записала совместно с популярным хитмейкером MONATIK чувственную песню под названием "Глубоко". Дуэт в первый же день покорил украинских поклонников.