Украинская поп-певица Светлана Лобода появилась на публике после рождения второй дочери.

Артистка посетила день рождения пресс-секретаря популярного российского певца Филиппа Киркорова. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный в Instastories Лободы.

"С днем твоего рождения, Оленька", - нежно подписала исполнительница их совместный кадр.

Скриншот Instastories Светланы Лободы

Кроме того, недавно родившая артистка на днях пыталась освоить скейтборд при помощи 7-летней дочери Евангелины.

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Напомним, на страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода родила от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Линдеманна используется "для отвода глаз".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода раскрыла интимные подробности родов.