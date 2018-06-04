УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Лобода появилась на публике после рождения второй дочери

1.1тЧитать новость на украинском

Украинская поп-певица Светлана Лобода появилась на публике после рождения второй дочери.

Артистка посетила день рождения пресс-секретаря популярного российского певца Филиппа Киркорова. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный в Instastories Лободы.

"С днем твоего рождения, Оленька", - нежно подписала исполнительница их совместный кадр.

Скриншот Instastories Светланы Лободы

Кроме того, недавно родившая артистка на днях пыталась освоить скейтборд при помощи 7-летней дочери Евангелины.

Новости
Недавно родившая Лобода сверкнула обнаженной грудью

Напомним, на страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода родила от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Линдеманна используется "для отвода глаз".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода раскрыла интимные подробности родов.

Персоны
Светлана Лобода (LOBODA)Светлана Лобода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги