Легенды глэм-рока KISS выступят с концертом в Украине

Американские легенды глэм-рока KISS объявили сольный концерт в столице Украины, который пройдет 16 июня на столичном стадионе НСК "Олимпийский" в рамках прощального тура "End Of The Road".

Как стало известно ранее, недавно музыканты объявили свой последний тур, после которого намерены прекратить гастроли. Информация о предстоящем концерте в Киеве появилась на официальном сайте группы.

Фото: cordopolis.es

"Все, что мы построили, и все, что мы завоевали за последние четыре десятилетия, никогда бы не произошло без миллионов людей во всем мире, которые все эти годы заполняли клубы, арены и стадионы. Армия фанов KISS, мы прощаемся с вами нашим самым большим шоу, и мы выйдем такими же, какими мы пришли — непримиримыми и непреодолимыми", - сообщали ранее в соцсетях участники группы.

Прощальный тур KISS охватит города США, страны Европы и СНГ, в том числе Россию и Украину. На данный момент известно лишь, что выступить группа намерена на самой крупной площадке Киева - стадионе НСК "Олимпийском". Информации о билетах на сайте пока нет.

Напомним, группа KISS была основана в Нью-Йорке в январе 1973-го, и за годы карьеры она заполучила статус живой легенды глэм-рока. Группа выпустила более 45 золотых и платиновых альбомов, совокупный тираж которых превысил отметку в 100 млн копий.

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