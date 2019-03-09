Лазарев представил мрачную песню для "Евровидения-2019": опубликован видеоклип

Российский певец Сергей Лазарев представил песню, с которой поедет на международный песенный конкурс "Евровидение-2019" как представитель РФ.
Клип на композицию с названием Scream ("Крик") появился на YouTube-канале российского артиста. Известно, что режиссером ролика стал Константин Черепков.
Песня посвящена разнообразным страхам, которые люди носят с собой с детства. Со временем эти страхи превращаются в "крики".
Скрин видео
Автором и продюсером песни Scream стал Филипп Киркоров: он и его команда, состоящая из греческих саундпродюсеров и хореографов, займутся подготовкой Лазарева к выступлению на сцене в Тель-Авиве.
Скрин видео
Скрин видео
Отметим, "Евровидение" пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Лазарев уже представлял Россию на конкурсе в 2016 году, который состоялся в Стокгольме. Он занял третье место с песней Филиппа Киркорова You are the only one.
Премьера!! Ну вот и песня “Scream” с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз , я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео (смотрите по ссылке в профиле). Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение , на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки , за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что все , что мы делали всей командой- было для вас ( о команде смотрите пост ранее) !!! Спасибо всем. ❤️ so this is our song “Scream” As a musician I felt a strong connection with the melody of the song from the first time I listened to it. I loved every word of the lyrics and admired the interesting unique story that the director of the video clip has created. I am so happy that I am taking the same journey of Eurovision following a different path.... I want to thank you all before hand for liking or disliking, sharing and commenting, streaming or downloading but most of all for listening to the song.We make music for you! #sergeylzarev #сергейлазарев #eurovision #russia #scream cover by @dvelichko
Напомним, ранее Лазарев раскрыл главную цель на "Евровидении-2019". Его решение представлять РФ во второй раз жестко раскритиковали в сети, назвав неразумным.
Как писал OBOZREVATEL, победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, певица MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.
Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.
Не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.
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