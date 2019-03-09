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Лазарев представил мрачную песню для "Евровидения-2019": опубликован видеоклип

5.5тЧитать материал на украинском

Российский певец Сергей Лазарев представил песню, с которой поедет на международный песенный конкурс "Евровидение-2019" как представитель РФ.

Клип на композицию с названием Scream ("Крик") появился на YouTube-канале российского артиста. Известно, что режиссером ролика стал Константин Черепков.

Песня посвящена разнообразным страхам, которые люди носят с собой с детства. Со временем эти страхи превращаются в "крики".

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Лазарев представил мрачную песню для "Евровидения-2019": опубликован видеоклип

Скрин видео

Автором и продюсером песни Scream стал Филипп Киркоров: он и его команда, состоящая из греческих саундпродюсеров и хореографов, займутся подготовкой Лазарева к выступлению на сцене в Тель-Авиве.

Лазарев представил мрачную песню для "Евровидения-2019": опубликован видеоклип

Скрин видео

Лазарев представил мрачную песню для "Евровидения-2019": опубликован видеоклип

Скрин видео

Отметим, "Евровидение" пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Лазарев уже представлял Россию на конкурсе в 2016 году, который состоялся в Стокгольме. Он занял третье место с песней Филиппа Киркорова You are the only one.

Премьера!! Ну вот и песня “Scream” с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз , я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео (смотрите по ссылке в профиле). Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение , на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки , за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что все , что мы делали всей командой- было для вас ( о команде смотрите пост ранее) !!! Спасибо всем. ❤️ so this is our song “Scream” As a musician I felt a strong connection with the melody of the song from the first time I listened to it. I loved every word of the lyrics and admired the interesting unique story that the director of the video clip has created. I am so happy that I am taking the same journey of Eurovision following a different path.... I want to thank you all before hand for liking or disliking, sharing and commenting, streaming or downloading but most of all for listening to the song.We make music for you! #sergeylzarev #сергейлазарев #eurovision #russia #scream cover by @dvelichko

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Напомним, ранее Лазарев раскрыл главную цель на "Евровидении-2019". Его решение представлять РФ во второй раз жестко раскритиковали в сети, назвав неразумным.

Как писал OBOZREVATEL, победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, певица MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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Персона
Сергей Лазарев
Место
Россия
Теги
ЕвровидениеНовости Россиишоу-бизнесклипвидео
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Комментарии на сайте не модерированы
Зенькович Михаил
Зенькович Михаил
У страха: - последняя возможность: - смерть, Страх Божий, - основа: - внутренней религии и веры, Страх, - нагородил - ломкие препятствия: - хертель, В них, - страх тьмы: - жизнепроявлению барьеры. Страх высший, - для человека: - продолжение СВОБОДЫ, Страх низменный, - в СИЛЕ подсознания - в ЗВЕРЕ, В подсознании, - Бога нет: - зверь недоразвитой породы… Зверь, - в грехе самолюбования: - в низменной сфере. Страх, - необыкновенная: - привычная обыденность, Забота, - постоянная: - в Мире человеческого Бытия, В мире страха, - распорошена: - бессмысленность, Утверждается, - НИЧТО: - призрак Земного небытия? Поэтому, - в Ничто: - смысл - основа, Человеческая СУТЬ, - в БЕЗДНЕ: - рождена… Ничто, - вершится смертью: - безусловно, Другою, - бездною Ничто: - давно поражена… БЕЗДНА Бытия, - неизбежность: - ожидания, Как смерти, - предвкушение: - желание - еЯ… НЕЧТО, ждёт, - от Мира человека: - оправдания, За Богооставленность, - в цивилизовАнии: - Бытия.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Неужели кто-то вообще смотрит этот трэш?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Унылое говно представило мрачную песню! Как неожиданно!)))
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