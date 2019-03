Лазарев представил мрачную песню для "Евровидения-2019": опубликован видеоклип

Российский певец Сергей Лазарев представил песню, с которой поедет на международный песенный конкурс "Евровидение-2019" как представитель РФ.

Клип на композицию с названием Scream ("Крик") появился на YouTube-канале российского артиста. Известно, что режиссером ролика стал Константин Черепков.

Песня посвящена разнообразным страхам, которые люди носят с собой с детства. Со временем эти страхи превращаются в "крики".

Новости Сеть взорвала гуцульская пародия на суперхит MARUV для Евровидения

Скрин видео

Автором и продюсером песни Scream стал Филипп Киркоров: он и его команда, состоящая из греческих саундпродюсеров и хореографов, займутся подготовкой Лазарева к выступлению на сцене в Тель-Авиве.

Скрин видео

Скрин видео

Отметим, "Евровидение" пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Лазарев уже представлял Россию на конкурсе в 2016 году, который состоялся в Стокгольме. Он занял третье место с песней Филиппа Киркорова You are the only one.

Напомним, ранее Лазарев раскрыл главную цель на "Евровидении-2019". Его решение представлять РФ во второй раз жестко раскритиковали в сети, назвав неразумным.

Как писал OBOZREVATEL, победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, певица MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.