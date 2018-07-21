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Латекс и цепи: украинская группа устроила дерзкое БДСМ-шоу в центре Киева

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Участники группы MARUV устроили на Крещатике яркий перформанс в стиле БДСМ. Таким образом коллектив презентовал свой второй сингл "Focus On Me" новой студийной пластинки "Black Water".

Как отмечает таблоид Orest, шоу, собравшее вокруг толпу удивленных зрителей, было организовано не зря. Клип довольно быстро набрал в YouTube более 200 тысяч просмотров.

MARUV удивили киевлян не только провокационными образами, но и оригинальной презентацией нового сингла. Для своего выступления под открытым небом в центре столицы участники коллектива организовали эффектный музыкально-танцевальный перформанс. Случайные прохожие не скрывали удивления.

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Свежая композиция "Focus On Me" вышла вслед за не менее успешным синглом "Drunk Groove". Сопродюсером снова выступил BOOSIN, подаривший обоим трекам бойкий саунд.

Довольно быстро новый сингл MARUV собрал в YouTube внушительное количество просмотров, однако на данный момент клип по неизвестным причинам не доступен к просмотру.

В свою очередь, не менее эффектный предыдущий сингл группы превысил отметку в 30 миллионов просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая рок-группа привезет в Киев новый альбом.

Персона
Maruv & Boosin
Место
УкраинаКиев
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