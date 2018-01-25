Культовый киевский клуб снял яркий мюзикл к своему 20-летию: впечатляющее видео

Киевский Caribbean Club Concert Hall снял яркий мини-мюзикл при участии звезд украинского шоу-бизнеса (чтобы посмотреть тизер, доскрольте новость до конца).

Его презентация состоится 23 февраля, во время празднования 20-летнего юбилея одного из старейших киевских клубов.

Режиссерами выступили Лена Коляденко и Константин Гордиенко. В съемках веселого и красочного музыкального клипа взяли такие звезды как Андрей Джеджула, Злата Огневич, Фагот, Алексей Мочанов, Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Амадор Лопес, Владимир Шпудейко и Лидия Скорубская. Они примерили на себя самые смелые и непредсказуемые роли, а Freedom-ballet, Freedom jazz, ManSound и балет NC17 устроили настоящий карнавал и гала-шоу.

Отметим, что Caribbean Club, один из старейших клубов Киева, был основан в 1998 году, и за короткое время приобрел культовый статус. В 2013 Caribbean Club пережил полную трансформацию и превратился в Caribbean Club Concert Hall.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ольга Сумская рассказала, как Андрей Данилко дразнил ее во время съемок мюзикла.