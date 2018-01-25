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Культовый киевский клуб снял яркий мюзикл к своему 20-летию: впечатляющее видео

1.4т

Киевский Caribbean Club Concert Hall снял яркий мини-мюзикл при участии звезд украинского шоу-бизнеса (чтобы посмотреть тизер, доскрольте новость до конца).

Его презентация состоится 23 февраля, во время празднования 20-летнего юбилея одного из старейших киевских клубов.

Режиссерами выступили Лена Коляденко и Константин Гордиенко. В съемках веселого и красочного музыкального клипа взяли такие звезды как Андрей Джеджула, Злата Огневич, Фагот, Алексей Мочанов, Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Амадор Лопес, Владимир Шпудейко и Лидия Скорубская. Они примерили на себя самые смелые и непредсказуемые роли, а Freedom-ballet, Freedom jazz, ManSound и балет NC17 устроили настоящий карнавал и гала-шоу.

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Отметим, что Caribbean Club, один из старейших клубов Киева, был основан в 1998 году, и за короткое время приобрел культовый статус. В 2013 Caribbean Club пережил полную трансформацию и превратился в Caribbean Club Concert Hall.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ольга Сумская рассказала, как Андрей Данилко дразнил ее во время съемок мюзикла.

Персоны
Андрей ДжеджулаЗлата ОгневичОлег Михайлюта (Фагот)Алексей МочановАрсен МирзоянАнтонина Матвиенко
Место
УкраинаКиев
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