"Крым - Украина! Гореть вам в аду": Приходько ополчилась на известную соцсеть

Администрация социальной сети Instagram удалила пост украинской певицы Анастасии Приходько, в котором артистка и волонтер поделилась воспоминаниями о Крыме, а также заявила о неминуемой расплате, которая ждет виновников аннексии и войны на территории Украины. Об этом знаменитость написала на личной странице в Facebook, вновь обратившись к представителям соцсети и россиянам.

"Крым это Україна! Запомните это, русские уро*ы! И кто придет на нашу землю, гореть вам в аду вечность! Инстаграм удалил мой пост о детстве и воспоминаниях, которые связаны с Крымом! Я писала о том, что очень скучаю, что впервые в 13 лет увидела море, первый сольный концерт был в зале "Юбилейный" в Ялте, впервые каталась на водном мотоцикле и собственными глазами видела аннексию!" - рассказала Приходько, приложив к посту скрин сообщения об удалении публикации.

"Сейчас я в 200 км от Крыма, и сын впервые увидел украинское море, и радовался как я в свои 13, только еще более эмоционально! К сожалению, я пока не могу его познакомить с Крымом, но все изменится, и я в этом уверена! А напоследок я написала об уро*ах! А Instagram взял и удалил это... Несмотря на эту ситуацию, я еще раз объясняю… За Донбасс, Луганск и Крым гореть вам в аду вечность! Уро*ы", - добавила она.

В свою очередь, администрация Instagram указала, что пост артистки был удален за "враждебные высказывания и символы", которые противоречат политике соцсети. Подобные посты грозят актрисе временным ограничением доступа к ее аккаунту, возможно, даже блокировкой.

Поддержкой своих фолловеров артистка заручилась в Facebook.

"Все по делу сказала", "Вот почему я вас люблю, так держать", - написали в комментариях под постом Приходько.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Анастасия Приходько, которая ранее заявила, что путем обмана оказалась в политическом промо-ролике Петра Порошенко, потребовала через суд от команды гаранта более 500 тыс. гривен компенсации