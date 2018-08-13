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СпортLady

"Крым - Украина! Гореть вам в аду": Приходько ополчилась на известную соцсеть

7.1тЧитать новость на украинском

Администрация социальной сети Instagram удалила пост украинской певицы Анастасии Приходько, в котором артистка и волонтер поделилась воспоминаниями о Крыме, а также заявила о неминуемой расплате, которая ждет виновников аннексии и войны на территории Украины. Об этом знаменитость написала на личной странице в Facebook, вновь обратившись к представителям соцсети и россиянам.

"Крым это Україна! Запомните это, русские уро*ы! И кто придет на нашу землю, гореть вам в аду вечность! Инстаграм удалил мой пост о детстве и воспоминаниях, которые связаны с Крымом! Я писала о том, что очень скучаю, что впервые в 13 лет увидела море, первый сольный концерт был в зале "Юбилейный" в Ялте, впервые каталась на водном мотоцикле и собственными глазами видела аннексию!" - рассказала Приходько, приложив к посту скрин сообщения об удалении публикации.

"Сейчас я в 200 км от Крыма, и сын впервые увидел украинское море, и радовался как я в свои 13, только еще более эмоционально! К сожалению, я пока не могу его познакомить с Крымом, но все изменится, и я в этом уверена! А напоследок я написала об уро*ах! А Instagram взял и удалил это... Несмотря на эту ситуацию, я еще раз объясняю… За Донбасс, Луганск и Крым гореть вам в аду вечность! Уро*ы", - добавила она.

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В свою очередь, администрация Instagram указала, что пост артистки был удален за "враждебные высказывания и символы", которые противоречат политике соцсети. Подобные посты грозят актрисе временным ограничением доступа к ее аккаунту, возможно, даже блокировкой.

Поддержкой своих фолловеров артистка заручилась в Facebook.

"Все по делу сказала", "Вот почему я вас люблю, так держать", - написали в комментариях под постом Приходько.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Анастасия Приходько, которая ранее заявила, что путем обмана оказалась в политическом промо-ролике Петра Порошенко, потребовала через суд от команды гаранта более 500 тыс. гривен компенсации

Персона
Анастасия Приходько
Место
Украина
Объекты
соцсетиInstagramFacebook
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Комментарии на сайте не модерированы
Remla Tomas
Remla Tomas
Кыш, пидарашцы! Раздухарились тут хлопутенцы, панимаеш.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
ужас. вы все после 2013 такие ебанутые? даже уже многие кастрюли поняли, что Крым ушел на всегда, а эта отбитая. такое быдло ничего не поймет.
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Щербан Андрій
Щербан Андрій
Кротов Даниил, вам халуям ваша захланність боком і вилізе.
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2
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Да всем уже давно понятно что Крым это Россия, а то что она живет со своей ностальгией и не способна принять выбор крымчан, так это ее проблемы.
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Щербан Андрій
Щербан Андрій
Plotnikov Alex, понятно тільки вам. І вибір цей не кримчан 200%
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