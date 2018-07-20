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СпортLady

Кобзона снова поймали на лжи о смертельно больных друзьях

1.3тЧитать новость на украинском

Представитель российского музыканта и композитора Игоря Крутого опроверг информацию о том, что народный артист РФ якобы смертельно болен.

Как сообщает 360tv, соответствующие слух распространил в эфире телепередачи "Пусть говорят" эстрадный певец Иосиф Кобзон, рассказавший о своем онкологическом заболевании и якобы похожем недуге у его товарищей-артистов.

"Ничего нет, все в порядке", - ответил на вопрос журналистов ассистент Игоря Крутого. При этом собеседник признался, что не видел выступления Кобзона на телевидении, но заверил, что у композитора нет упомянутой болезни.

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Примечательно, что Игорь Крутой не единственный артист, о котором вспоминал 80-летний Кобзон. Ранее озвученную им болезнь опроверг и бард Александр Розенбаум. Музыкант обратился к фанам в Instagram, заверив, что находится в отпуске и никогда не стыкался со страшным недугом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Иосиф Кобзон внезапно вступился за Ефремова из-за Крыма.

Персоны
Игорь КрутойИосиф Кобзон
Место
Россия
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