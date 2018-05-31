Мухарский: Киев - больше Европа, чем те Афины

В среду, 30 мая, в Киеве стартовал VIII международный фестиваль "Книжный Арсенал", который продлится до 3 июня включительно. В мероприятии приняли участие около 200 украинских писателей и более 150 издательств. Среди авторов в эти дни можно встретить актера и писателя Антина Мухарского (Ореста Лютого), который недавно покинул Украину и намеревался просить политического убежища в Греции.

В короткой беседе с OBOZREVATEL артист рассказал о временном возвращении в Украину, намерен вернуться домой навсегда и почему на родине у него собралось немало врагов.

- Вы вернулись в Украину, но это...

- Временно, да, на 10 дней.

- То есть это просто в рамках фестиваля?

- Да, мы готовили книгу, представляли ее в прошлом году во Львове, а в этом году очень хотели на "Арсенал" и, слава Богу, попали.

- Но отъезд в Грецию тоже временный, насколько понимаю, когда планируете возвращаться в Украину?

- Когда министр юстиции извинится за ту ложь и клевету, которые он распространяет вместе со своим ведомством и заместителями, будто я злостный алиментщик и должник. У меня нет ни долгов, ничего, но пророссийские СМИ разносят эту бредятину, вот я и вернулся как раз, чтобы дать адекватным людям понять, что стоит только заглянуть в список должников, меня вы там не найдете.

Это также и возвращение с целью разоблачить во лжи те СМИ, которые распространяют клевету и ложную информацию.

- В чем, по вашему мнению, их интерес распространять ее?

- Вчера мы узнали об убийстве Аркадия Бабченко(разговор происходил 30 мая, до брифинга СБУ, где стало известно, что журналист жив - Ред.), Человека, которого я очень уважал, к сожалению, не был с ним знаком лично, но читал и перепощивал. С каждой персоной, которая борется против путинской империи, так или иначе тоже борются и уничтожают разными путями. Я не исключаю, что вся эта травля ведет к определенным персонам, не назову имен, потому что не владею этой информацией, но то, что у меня есть много врагов среди бывших властей и пророссийских СМИ в этой стране - это однозначно.

Это заказные кампании по уничтожению репутации. Представляете, как приятно разгонять информацию, что "Орест Лютый, националист и злостный алиментщик удирает от жены с детьми". Это же для них как бальзам на рану. Но х*р! Я еще, слава Богу... сколько даст, столько буду бороться, я не отступаю от своих принципов. Буду бороться всеми возможными методами и разоблачать эту хр*нь, которая сейчас расцвела у нас еще более буйным цветом, потому что чувствуют, что они безнаказанны. Никто этим не занимается, а я буду. Лично.

"Это он?" - спросил мужчина, указывая жене на Мухарского. - "Подожди, хочу пожать ему руку".

- Как будете действовать?

- Творчески. Оружие - вот оно (показывает ручку - Ред.). Это фигурально, а так это ноутбук. Очень надеюсь, что осенью выйдет новый роман, который называется "I am not Russia", где как раз показан путь, как советский человек превращается в украинца, и благодаря чему это происходит. Благодаря каким историческим событиям, благодаря общению с людьми он начинает формировать себя как украинец. Я считаю это своей миссией, своим оружием. Это громко звучит, но мне это удается лучше всего, приносит удовольствие. Если это еще и находит какой-то общественный отклик - вообще прекрасно.

- Получаете фидбэк от украинцев?

- Очень сильный.

- В чем это проявляется?

- Общение. Вот все эти четыре дня мы будем знакомиться общаться, читателей у нас достаточно, чтобы все эти дни рот не закрывался. Приходят знакомые по Фейсбуку, приходят читатели, расспрашивают, интересуются. Вот такое живое общение - оно самое ценное, обожаю эти дни фестивалей во Львове и Киеве, это как праздник.

- Что представляете на "Арсенале"? Помню, шла речь о диске эротично-романтических песен.

- Есть книга-новинка на "Арсенале", это "Національна ідея модерної України" - 30 интервью с выдающимися украинцами. А диск - это старый материал, песни, написанные еще в 90-х, решил его наконец выдать (улыбается).

"Антин, хочу с вами сфотографироваться", - выкрикнула позади женщина. - "Спасибо за вашу позицию и все, что вы делаете".

- Как вас приняла Греция? Насколько комфортно было там оказаться?

- Поскольку мы жили далеко от города, это было своего рода анахоретство, я писал роман. Чувствуется по всему, что Греция переживает кризис. Очень распространены всевозможные "левые" движения, коммунистические и так далее. Очень хорошие люди вокруг, но работать не любят, зарабатывают значительно меньше, чем в Евросоюзе. Киев даже большая Европа, чем те Афины.

- По каким признакам?

- Видишь на улицах кучи сирийских беженцев, кучи цыган, не убрано, чувствуется то, о чем писал Шпенглер - упадок Европы. Если какие-то немецкие, австрийские, польские города держатся, то во Франции, Италии, Греции большое количество мигрантов, видишь расписанные шедевры архитектуры какими-то граффити, видишь несостоятельность власти восстанавливать, окультуривать памятники истории... Европа, к сожалению, переживает сейчас не лучшие времена.