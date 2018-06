Елизавета II подарила Меган Маркл роскошные серьги

Королева Елизавета II сделала Меган Маркл роскошный подарок. Перед первой совместной поездкой с Меган в графство Чешир, королева преподнесла герцогине серьги-пусеты, сообщает издание Town and Country Это уже подтвердил Букингемский дворец.

Украшения выполнены из жемчуга и бриллиантов и представляют собой уменьшенную копию сережек самой королевы - у Елизавета II жемчужины побольше.

Buckingham Palace say Meghan #DuchessofSussex’s new pearl earrings are a gift from the Queen. (And not Birks as they’re claiming!). pic.twitter.com/fLJcIoZtGt