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"История с Крымом - безобразна": как умерший Успенский тянулся к Украине

8.2тЧитать новость на украинском

Во вторник, 14 августа, в Москве умер автор популярных советских произведений, среди которых истории о крокодиле Гене и Чебурашке и мультфильм "Простоквашино", Эдуард Успенский.

Писатель скончался в возрасте 80 лет в своем доме. Успенский был одним из немногих российских знаменитостей, которые выступали против войны России с Украиной и аннексии Крыма. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые яркие высказывания Эдуарда Николаевича.

Эдуард Успенский

Комсомольская правда

Осуждал аннексию Крыма

"Страна (речь идет о России - Ред.) разделилась на 10% умных и на 90% идиотов. Я считаю, что я отношусь к десяти умным, потому что вся эта история с Крымом – она безобразная".

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Ненавидел пророссийскую пропаганду

"Сколько было случаев, когда я по телевидению говорил одно, а потом оказывалось, что я говорил совершенно иное. Телевидение манипулирует. Если в каком-нибудь шоу выступал приличный человек, как правило, его вырезают, дают слово одним оголтелым товарищам. Такое количество помоев, которые вылились на Обаму и на Киев, вообще немыслимое, каждый день по 4-5 программ, где долбят. А люди же смотрят, особенно провинция, они верят этому".

Также Успенский выражал опасения относительно "зомбирования" населения и влияния неправдивой информации в СМИ на восприятие ситуации, сложившейся между Украиной и РФ.

"Страшно то, что у большинства русских нет культурных корней, нет каких-то постоянных законов, которые воспитали бы новое поколение в одном понимании слова "демократия". Телевидение убеждало россиян больше года в том, что в Украине действуют фашисты, Крым давно российский, поэтому мы его и забираем, а на Донбассе русскоязычное население подвергается различного рода репрессиям, там запрещают русский язык и так далее. Телевидение демонстрировало кадры, зрителей в этом убеждали: если не могли убедить мужа, убеждали жену. А русским людям трудно быть в одиночестве в коллективе, где все думают по-другому".

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Был в одиночестве из-за своей политической позиции

"Да, очень сложно найти сейчас людей, которые так же размышляют, как и я. Я очень дружу с Войновичем, мы с ним разговариваем на одном языке. И когда я встречаю какого-нибудь человека, и он думает так же, как и я, он говорит: "Слава тебе, Господи", потому что никто не понимает правильно, что происходит".

Поддерживал Макаревича (лидер группы "Машина времени")

Эдуард Успенский также поддержал музыканта Андрея Макаревича, который в последнее время подвергся травле в России за свою позицию по отношению к Украине и Крыму..

"Да, действительно, хочу оказать ему поддержку. Пусть идиоты негативно воспринимают его выступления и высказывания. Война может идти, а люди могут обмениваться какими-то ценными песнями и идеями".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский писатель-сказочник Эдуард Успенский долгое время боролся с тяжелым заболеванием. За несколько дней до смерти ему внезапно стало плохо: он потерял сознание у себя дома в частном коттедже, а супруга не могла привести его в чувство.

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Buglov Alexandr
Buglov Alexandr
Очень,очень жаль.Автор таких известных мультиков был очень добрым и хорошим человеком.Царство ему Небесное.Заслужил.Украина и украинцы ,особенно моего поколения, будут всегда помнить этого Человека.
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