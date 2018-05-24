"Использовали в игре": Приходько указала на гнусный поступок РФ на "Евровидении-2018"

Украинская певица и волонтер АТО Анастасия Приходько заявила, что Россия гнусно использовала исполнительницу Юлию Самойлову, чтобы вызвать жалость у зрителей "Евровидения-2018", абсолютно не задумываясь о чувствах артистки.

При этом выступление россиянки на международном песенном конкурсе выглядело отвратительно. Об этом Приходько рассказала в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

"Номер был отвратительный, в принципе. Подготовка - отвратительная. При чем здесь Ленин был в Лиссабоне с этим полотном? В общем, издевались, как могли и как хотели. Если брать человеческий фактор, то мне ее искренне жаль. Но в этом - вся Россия. Человек и так всю жизнь рос с комплексами определенными, и когда на нее это все обрушилось… Она так плакала! Мне ее так жалко стало! Ее использовали в этой игре, хотели жалость вызвать у народа", - говорит Анастасия.

При этом певица подчеркнула, что с профессиональной точки зрения Самойлова выступила отвратительно.

Юлия Самойлова

"Это можно объяснить тем, что человек никогда не был публичным, всегда был замкнут в себе. Она никогда не была на большой сцене. И сделать такой шаг… Ради чего? Ну, и Россия - как всегда. Я посмотрела комментарии Пригожина (Иосиф Пригожин - российский продюсер, муж певицы Валерии. - Ред.) и других - они ее начали мочить, гасить… Ну, по-человечески мне ее жалко. С другой стороны, я понимаю, что это наш враг", - добавила певица.

Напомним, Самойлова выступила во втором полуфинале конкурса и не смогла пройти в следующий этап соревнования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Приходько считает, что MELOVIN занял низкое место на "Евровидении-2018" исключительно из-за политического фактора.