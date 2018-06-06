Imagine Dragons - Whatever It Takes

Американская инди-рок группа Imagine Dragons была создана 10 лет назад, но покорять чарты стала только в 2012 году.

Трек "Whatever It Takes" промосингла с их третьего студийного альбома Evolve был издан лейблами Interscope Records и KIDinaKORNER.

Фанаты считают, что песня “Whatever It Takes” автобиографическая. Ведь фронтмен Дэн Рейнольдс поет о том, что всегда нужно стремиться к лучшему и справляться с любыми препятствиями, чего бы это ни стоило.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня 2017 года состоялся официальный релиз третьего студийного альбома рок-группы Imagine Dragons под названием Evolve. Его можно послушать на Radio.Обозреватель.