''Ідіть у ср*ку'': Полякова эмоционально поддержала флешмоб Зеленского

Популярная украинская артистка Оля Полякова эмоционально поддержала нашумевший флешмоб с красноречивым названием "Ідіть у ср*ку", который накануне запустил шумен Владимир Зеленский в ответ на матерное оскорбление журналиста народным депутатом Олегом Барной.

Так, Полякова, как и многие другие украинские звезды, записала разгромное видео, где яростно раскритиковала нардепов за их хамство и наглость. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте певицы.

"Только что увидела, как народный избранник посылает на три буквы журналиста. Слушайте вы, "слуги народа", а вы случайно не ох*енели там все? Вы вообще за чьи деньги там восседаете, хлебаете из корыта! Вы вообще понимаете, зачем вы там находитесь?" - гневно высказалась Оля об украинских политиках.

"Вы думаете что вы пришли к власти, чтобы собирать деньги и быть неприкосновенными? Так вот, соберитесь все в одну огромную шайку, коей вы являетесь, и ідіть в ср*аку!" - остро завершила свое обращение артистка.

Фанаты певицы активно поддержали ее, похвалив Олю за прямолинейность, простоту и смелость.

Напомним, народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна выругался матом на журналиста в кулуарах Верховной Рады после обвинений в кнопкодавстве.

"Какого хрена ты ко мне подошел? На х*й пошел бегом, пид*рас", - заявил Барна в ответ на обвинения журналиста - очевидца нарушений в зале Верховной Рады.

Видео Владимира Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, интернет-флешмоб "Ідіть у с*аку", запущенный Зеленским в среду, 3 октября, набирает популярности в сети. В настоящий момент его, помимо украинских звезд, поддержали сотни пользователей сети, записав и опубликовав свои видеоролики с обращениями к нардепам.