"Холостяк-9": стало известно, остался ли Добрынин с победительницей

Фанаты шоу "Холостяк-9" нашли подтверждение, что победительница Даша Квиткова после проекта до сих пор встречается с Никитой Добрыниным.

В частности, на своей странице в Instagram в сторис она показала фотографию, на которой позирует в клетчатой рубашке на голое тело, которая внешне напоминала одежду главного героя девятого сезона.

Даша Квиткова (в клетчатой рубашке) Instagram - kvittkova

По данным "Теленеделя", поклонники пришли к выводу, что Даша живет с Никитой, и они станут первой парой, которая поженится после проекта.

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Слава Каминская и Никита Добрынин в похожей рубашке Instagram

Все подробности об их личной жизни, и как развивались отношения в дальнейшем, Квиткова обещала рассказать в пост-шоу "Как выйти замуж". Победительница "Холостяка" напоминала об этом в своем сторис 30 мая.

Даша Квиткова Instagram - kvittkova - сторис

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. 25 участниц старались удивить главного героя. К последнему выпуску в финале остались две девушки: Лилия и Даша.

Даша Квиткова - победительница "Холостяк-9" kvittkova / Instagram

Финальные свидания начались очень плохо. Девушки начали капризничать. Но завершилось все со страстью: Никита раздел участниц.

В результате главный герой отправил Лилию домой, а Даше надел на палец заветное кольцо. Выбор Добрынина вызвал ажиотаж в сети. Пользователи заметили важный нюанс: Даша пришла на финальную церемонию в белом платье, а Лилия в черном. Из-за этого поклонники шоу посчитали, что выбор был известен заранее.

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