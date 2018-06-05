"Холостяк-9": кандидат на роль главного сердцееда дал громкое обещание

Совсем недавно телеканал СТБ назвал имена пяти претендентов на роль главного героя 9 сезона романтического реалити "Холостяк". Один из них - известный телеведущий и главный редактор журнала XXL Никита Добрынин.

Потенциальный Холостяк рассказал, почему он готов искать любовь в телепроекте.

К 30 годам он успел построить успешную карьеру на телевидении и радио, стал главным редактором мужского журнала. Но по причине того, что Никита много времени уделял карьере, он все еще одинок.

"Сейчас пришел период, когда я понимаю, что есть что-то важнее бизнеса. И это личная жизнь. Сейчас я готов построить крепкие отношения", - говорит Никита. - Если стану новым Холостяком, я сделаю все возможное, чтоб найти свою любовь на этом проекте".

Никита Добрынин СТБ

По словам телеведущего, он достаточно требовательный к характеру и внешности своей избранницы, хотя и не категоричен, допускает отношения с девушкой, у которой есть дети.

"Главное, чтоб она была моим человеком. С ней должно быть легко", - говорит он.

А также мужчина уверен, что главному герою проекта стоит помнить, что это часть его жизни, где нет места для фальши, и только с таким отношением возможно найти свою любовь.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые за всю историю романтического реалити "Холостяк" зрители СТБ получили возможность принять участие в выборе главного героя. В эфире финального пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Роза Аль-Намри назвала имена 5 претендентов, один из которых может стать девятым Холостяком.

СТБ

Это Никита Добрынин, Артем Приходько, Сергей Цибульский, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук. Проголосовать за своего фаворита или предложить свой вариант можно на официальном сайте и на страничках в социальных сетях телеканала СТБ.