"Хочу свадьбу!" Дан Балан вызвал ажиотаж в сети признанием Тине Кароль

Популярный певец Дан Балан (Dan Balan), который в этом году занял место четвертого тренера "Голосу країни-9" подогрел слухи о романтических отношениях с коллегой по проекту, поп-дивой Тиной Кароль.

Так, во время 8 выпуска от 10 мартапевец продолжил оказывать знаки внимания Тине: он преподнес ей мягкую игрушку-кенгуру с запиской, а также по-джентльменски за руку провел ее к креслу, после чего назвал "своей королевой". Помимо этого, артисты мило позировали вдвоем на камеру, снимки размещены в Instagram (видео смотрите в конце новости).

В сети возник ажиотаж вокруг взаимоотношений Балана и Кароль. Многие пользователи считают, что между парой давно развивается бурный роман.

"Какая красивая пара, хочу их свадьбу!" – написали комментаторы.

Тина Кароль и Дан Балан YouTube (скриншот видео)

Как ранее писал OBOZREVATEL, во время третьего выпуска развлекательного шоу "Голос країни-9" Дан Балан сказал Тине Кароль несколько неосторожных предложений. Так, он предположил, что Кароль не умеет справляться с неудачами. Словесная перепалка произошла после того, как участник Голоса Михаил Димов выбрал команду Дана Балана.

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