''Х-фактор-9'': где смотреть суперфинал проекта

В субботу, 29 декабря 2018 года состоится суперфинал популярного вокального проекта "Х-фактор". Зрители узнают, кто станет победителем девятого сезона шоу.

Также в этот вечер для фанатов "Х-фактора" откроются многие секреты закулисья проекта, а судьи шоу удивят неожиданными сюрпризами. OBOZREVATEL будет следиить за событиями шестого прямого эфира "Х-фактор-9", который стартует в 19:00.

В рамках гала-концерта все участники девятого сезона вновь соберутся вместе на одной сцене и представят свои самые яркие номера. Также в ходе заключительного эфира выступят и судьи проекта: Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров и Андрей Данилко.

Финалисты "Х-фактор-9" СТБ

За победу в шоу будут бороться два суперфиналиста: харизматичный коллектив ZBSband и юный певец Дмитрий Волканов.

ZBSband

Дмитрий Волканов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем, пятом прямом эфире "Х-фактора" за место в суперфинале боролись еще два участника: Марк Савин (подопечный Дмитрия Шурова) и Ольга Жмурина (команда Олега Винника).