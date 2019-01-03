Группа ''Океан Ельзи'' проведет благотворительный концерт в Киеве

В понедельник, 21 января, группа "Океан Ельзи" в Национальной опере Украины (Киев) проведет благотворительный концерт. Коллектив выступит в сопровождении Национального камерного ансамбля "Киевские солисты" с целью передать все вырученные средства на поддержку семей и детей погибших защитников Украины.

Об этом лидер группы Святослав Вакарчук рассказал в коротком видеообращении, которое позже было опубликовано на его официальном канале в YouTube (видео смотрите ниже).

"Идея проведения такого концерта в Киеве, дома, родилась после нашего выступления с литовским оркестром Святого Кристофора в конце декабря 2018 года в Вильнюсе. Средства, собранные во время того выступления, были переданы в помощь, в частности, Луганскому детскому дому, который после начала войны был перемещен и находится в помещениях Северодонецкого интерната", - рассказал музыкант.

На этот раз группа направит средства от продажи билетов семьям украинских военных, которые погибли, защищая страну на востоке.

"Это именно те, кто нуждаются в нашей и моральной, и материальной поддержке. Я считаю, что очень важно забыть хоть на миг о наших обычных, иногда надуманных проблемах, о предвыборной лихорадке и остальные вещах, которые отвлекают внимание от действительно важного. Искренне надеюсь, что этот концерт, это доброе дело объединят нас всех", - подытожил Вакарчук.

В коллективе отметили, что формат группы с оркестром подарит слушателю особые настроение и эмоции. Известные хиты, в том числе "Друг", "Така, як ти" "Обійми", "Небо над Днепром" прозвучат в сопровождении утонченного струнного звука. К тому же на этот раз со специальной визуализацией. Уникальное световое шоу для программы ОЕ с оркестром разработал литовский художник-осветитель Арвидас Буинаускас. Работа мастера также была задействована во время похожего концерта в Вильнюсе, о котором упоминал Святослав Вакарчук.

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