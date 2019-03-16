"Готов дать": Добрынин впервые нарушил правила на шоу "Холостяк"

В пятницу, 15 марта, на телеканале СТБ вышел второй выпуск самого романтического шоу "Холостяк-9", во время которого главный редактор журнала "XXL" Никита Добрынин впервые дважды нарушил правила.

Это произошло из-за двух участниц – Оли и Лизы, при чем вторая так и не получила заветную розу в конце эфира. OBOZREVATEL разбирался в подробностях.

Никита хотел уделить внимание всем девушкам, однако заметно выделил Ольгу. Он нарушил правила проекта и подарил ей телефон. Ведущий Григорий Решетник принес коробку в общую комнату, где находились ее конкурентки. Каждая думала, что послание касается ее.

Никита Добрынин holostyakstb @instagram

Однако коробку вручили Ольге. Этот жест конкурентки восприняли негативно. Добрынин оставил записку, попросив участницу не вскрывать при всех.

"Я готов дать тебе то, о чем ты просила. Надеюсь, это сблизит нас", — было сказано в записке.

stbua / instagram

Несмотря на уговоры других девушек, Оля все же пошла в свою комнату и посмотрела на подарок. Как выяснилось, Никита предоставил ей смартфон, чтобы они могли поддерживать связь. Об этом участница просила еще при первой встрече, и таким образом он исполнил ее просьбу.

В итоге Добрынин позвонил девушке, у которой счастью не было предела. "Я смогу общаться с ним, в отличие от остальных", – сказала Ольга. Она поблагодарила Холостяка за подарок и внимательность к ее просьбе и предложила записать для него короткое видео с фактами о себе.

Ольга долго искала место и освещение, чтобы выйти эффектной. В результате она рассказала на камеру: "Я хочу воспользоваться твоим подарком и немного о себе рассказать. Я люблю "Формулу 1"; не умею плавать; обожаю гулять пешком, особенно вечером; последняя книга, которую я прочитала, – "Империя ангелов" Бернара Вербера".

Добрынин пообещал ей рассказать на вручении роз пять фактов о нем. Это он и сделал, а довольная Ольга запомнила все, что он ей ответил.

Также Никита нарушил правила после первого выпуска. Как стало известно, Елизавета просила отпустить ее с проекта на несколько дней. Девушке нужно было сдать экзамены, после чего она вернулась на место проведения шоу.

Никита Добрынин провожает Лизу holostyakstb / instagram

К слову, Лиза не получила заветную розу. Добрынин пришел к выводу, что она пока не готова к серьезным отношениям вдали от своей семьи. А это его не устраивало. В конце Холостяк передал привет папе Елизаветы, который явился на первую встречу вместе с дочерью.

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