"Готов дать": Добрынин впервые нарушил правила на шоу "Холостяк"

В пятницу, 15 марта, на телеканале СТБ вышел второй выпуск самого романтического шоу "Холостяк-9", во время которого главный редактор журнала "XXL" Никита Добрынин впервые дважды нарушил правила.
Это произошло из-за двух участниц – Оли и Лизы, при чем вторая так и не получила заветную розу в конце эфира. OBOZREVATEL разбирался в подробностях.
Никита хотел уделить внимание всем девушкам, однако заметно выделил Ольгу. Он нарушил правила проекта и подарил ей телефон. Ведущий Григорий Решетник принес коробку в общую комнату, где находились ее конкурентки. Каждая думала, что послание касается ее.
Никита Добрынин
holostyakstb @instagram
Однако коробку вручили Ольге. Этот жест конкурентки восприняли негативно. Добрынин оставил записку, попросив участницу не вскрывать при всех.
"Я готов дать тебе то, о чем ты просила. Надеюсь, это сблизит нас", — было сказано в записке.
stbua / instagram
Несмотря на уговоры других девушек, Оля все же пошла в свою комнату и посмотрела на подарок. Как выяснилось, Никита предоставил ей смартфон, чтобы они могли поддерживать связь. Об этом участница просила еще при первой встрече, и таким образом он исполнил ее просьбу.
В итоге Добрынин позвонил девушке, у которой счастью не было предела. "Я смогу общаться с ним, в отличие от остальных", – сказала Ольга. Она поблагодарила Холостяка за подарок и внимательность к ее просьбе и предложила записать для него короткое видео с фактами о себе.
Ольга долго искала место и освещение, чтобы выйти эффектной. В результате она рассказала на камеру: "Я хочу воспользоваться твоим подарком и немного о себе рассказать. Я люблю "Формулу 1"; не умею плавать; обожаю гулять пешком, особенно вечером; последняя книга, которую я прочитала, – "Империя ангелов" Бернара Вербера".
Добрынин пообещал ей рассказать на вручении роз пять фактов о нем. Это он и сделал, а довольная Ольга запомнила все, что он ей ответил.
Также Никита нарушил правила после первого выпуска. Как стало известно, Елизавета просила отпустить ее с проекта на несколько дней. Девушке нужно было сдать экзамены, после чего она вернулась на место проведения шоу.
Никита Добрынин провожает Лизу
holostyakstb / instagram
К слову, Лиза не получила заветную розу. Добрынин пришел к выводу, что она пока не готова к серьезным отношениям вдали от своей семьи. А это его не устраивало. В конце Холостяк передал привет папе Елизаветы, который явился на первую встречу вместе с дочерью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
Не обошлось и без происшествий. Девушки чуть не разбились в машине, когда ехали на встречу, потому что на дорогу выбежало животное.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко, которые пообщались с девушками.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял участниц.
Во втором выпуске Никита пригласил двух девушек в Египет на двойное свидание, которое переросло в официальную личную встречу с участницей Настей.
Позже он пригласил на свидание Каролину, у которой в этот день был день рождения. Она призналась, что была жертвой домашнего насилия.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!