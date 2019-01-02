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''Голос країни'' 9 сезон: когда ждать премьеру

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Премьера нового, 9 сезона вокального шоу "Голос країни" состоится уже 20 января (воскресенье) в эфире телеканала "1+1". Примечательно, что новый этап проекта стартует с измененным судейским составом.

Согласно информации телеканала, кресла жюри в 9 сезоне займут певица Тина Кароль, шоумен и продюсер Потап, хитмейкер MONATIK и международная звезда, поп-певец Dan Balan.

''Голос країни'' 9 сезон: когда ждать премьеру

Фото: пресс-служба телеканала "1+1"

В 2019 году личный рекорд по количеству участий в программе "Голос країни" установит лидер группы MOZGI Потап, для него 9 сезон станет уже пятым. При этом артиста и члена жюри опережает народная артистка Украины Тина Кароль, она в кресло судьи сядет уже в шестой раз.

Впервые к знакомым нам тренерам взрослого “Голосу країни“ присоединятся украинский артист MONATIK, ранее певец был лишь наставником в детском проекте "Голос.Діти". Увидят телезрители в составе судей и певца Dan Balan, который в 2009 году был номинирован на американскую музыкальную премию Grammy, как соавтор хита Live Your Life в исполнении Rihanna и рэпера TI.

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В преддверии нового сезона артисты признались, что участие в проекте и возложенная на них миссия будет новым опытом, однако все они готовы к борьбе за уникальный голос.

В свою очередь, 9 сезон программы обещает открыть зрителям новые лица и новые таланты, ведь этот год пройдет под слоганом "Зірки серед нас". Отмечается, что команда "Голосу країни" прослушала более 10 000 вокалистов из Украины, а также из соседних стран. На "слепые прослушивания" попали около 100 участников, которые имели возможность побороться за участие в проекте и место в команде одного из звездных тренеров.

Напомним, предыдущий сезон проекта "Голос країни" завершился в апреле 2018 года, смотрите на OBOZREVATEL, как в рамках яркого суперфинала украинцы определили победителя.

Читайте все новости по теме "Голос країни" на OBOZREVATEL.

Темы
Голос країни"Голос. Діти"
Персоны
MonatikMONATIKТина КарольАлексей Потапенко (Потап)Dan Balan
Место
Украина
Теги
телеканал 1+1шоу-бизнесшоу
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Н.В. ГОГОЛЬ, ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ: Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего... :-)))))))
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