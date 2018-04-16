"Голос країни-8": Джамалу довели до слез песней о материнстве

Украинскую певицу Джамалу, которая 27 марта родила первенца, довели до слез песней о материнстве.

Композиция была исполнена участницей вокального проекта "Голос країни-8" Адрианой Шевчук в четвертьфинале шоу, который состоялся в воскресенье, 15 апреля (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Во время первого прямого эфира подопечная Джамалы исполнила песню "Рідна мати моя" Андрея Малышко. Она растрогала как судьей проекта, так и зрителей.

А сама молодая мама Джамала и вовсе расплакалась во время выступления Адрианы.

Джамала Кадр из видео

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"Я же говорила, что буду плакать. Я всегда слушала и воспринимала эту песню, как ребенок. А сейчас я впервые слушала ее, как мама. Спасибо!" - сказала после номера звездный тренер.

Как сообщал "Обозреватель", в воскресенье, 15 апреля, Джамала впервые после родов вышла на публику.