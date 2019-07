"Голос. Діти-2019": назван победитель вокального проекта

В воскресенье, 7 июля в суперфинале вокального проекта "Голос. Діти-5" одержал победу 12-летний грузинский певец Александр Зазарашвили.

Так, мальчик оказался бесспорным лидером по результатам зрительского голосования: именно за него отдали больше всего звонков и смс. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выступал победитель украинского детского "Голоса" (видео смотрите в конце страницы).

Как прошел суперфинал проекта "Голос. Діти-5": все подробности и видео.

Голос. Діти-2019: кто победил РБК-Украина (Styler)

Вместе с ним за победу соревновались также Варвара Кошевая (дочка звезды "Квартала 95" Евгения Кошевого) и современный "Элвис Пресли" из Волынской области Ярослав Карпук.

В первом этапе суперфинала Зазарашвили исполнил песню своей соотечественницы Нино Катамадзе Once In The Street и буквально "порвал" зал. Саша ушел со сцены под громкие крики "браво" из всего зала.

Саша Зазарашвили Instagram @golos.dity

После этого вместе со своими наставниками, группой "Время и Стекло", Саша исполнил уже культовый трек Кузьмы Скрябина "Люди, як кораблі". Примечательно, что Саша Зазарашвили, который разговаривает исключительно на грузинском и английском языках, впервые спел на украинском. Номер стал, по мнению пользователей, самым проникновенным выступлением суперфинала.

Время и Стекло, Саша Зазарашвили и Карина Столаба YouTube

Во втором этапе супефинала парень выполнил трек, с которым выступал на "слепых прослушиваниях" – хит Селин Дион All Вy Мyself. Уже тогда его назвали вероятным победителем шоу. В финале его выступление спровоцировал небывалый ажиотаж в зале.

Саша Зазарашвили YouTube

Отметим, Александр Зазарашвилиприехал из горного села в Грузии. Его мечта – стать солистом оперного театра "Ла Скала". Как отметил однажды юный певец, своими стараниями на сцене он намерен помогать детям-сиротам и жертвовать на их нужды часть своих гонораров.

В свои 12 лет парень успел отличиться по-настоящему взрослым поступком – уговорил родителей усыновить четырех соседских детей, чьи мама и папа погибли в результате ДТП. Семья Саши живет довольно скромно, при этом близкие полностью поддерживают его творческие начинания и всячески способствуют развитию уникального таланта.

Instagram @golos.dity

Интересно, что Зазарашвили вошел в рейтинг лучших певцов проекта "Голос" во всем мире за всю историю его существования.

Шоу "Голос. Діти "является адаптацией нидерландского формата компании Talpa The Voice Kids. Концепция проекта: к детям относятся, как к взрослым артистам. Все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра. В шоу есть три звездных тренера, каждый из которых представляет определенный сценический жанр. Победителя выбирают путем зрительского телефонного и SMS-голосования во время финальных прямых эфиров. Популярное талант-шоу выходит в Украине с 2012 года.

Смотрите выступления победителя "Голос. Діти" онлайн:

Как сообщал OBOZREVATEL, финалисты проекта "Голос. Діти" ранее соревновались в этапе "нокауты". Блестящие выступления позволили им выйти в финал. Все подробности читайте по ссылке.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.