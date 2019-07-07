"Голос. Діти-2019": назван победитель вокального проекта

В воскресенье, 7 июля в суперфинале вокального проекта "Голос. Діти-5" одержал победу 12-летний грузинский певец Александр Зазарашвили.
Так, мальчик оказался бесспорным лидером по результатам зрительского голосования: именно за него отдали больше всего звонков и смс. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выступал победитель украинского детского "Голоса" (видео смотрите в конце страницы).
Как прошел суперфинал проекта "Голос. Діти-5": все подробности и видео.
Голос. Діти-2019: кто победил
РБК-Украина (Styler)
Вместе с ним за победу соревновались также Варвара Кошевая (дочка звезды "Квартала 95" Евгения Кошевого) и современный "Элвис Пресли" из Волынской области Ярослав Карпук.
В первом этапе суперфинала Зазарашвили исполнил песню своей соотечественницы Нино Катамадзе Once In The Street и буквально "порвал" зал. Саша ушел со сцены под громкие крики "браво" из всего зала.
Саша Зазарашвили
Instagram @golos.dity
После этого вместе со своими наставниками, группой "Время и Стекло", Саша исполнил уже культовый трек Кузьмы Скрябина "Люди, як кораблі". Примечательно, что Саша Зазарашвили, который разговаривает исключительно на грузинском и английском языках, впервые спел на украинском. Номер стал, по мнению пользователей, самым проникновенным выступлением суперфинала.
Время и Стекло, Саша Зазарашвили и Карина Столаба
YouTube
Во втором этапе супефинала парень выполнил трек, с которым выступал на "слепых прослушиваниях" – хит Селин Дион All Вy Мyself. Уже тогда его назвали вероятным победителем шоу. В финале его выступление спровоцировал небывалый ажиотаж в зале.
Саша Зазарашвили
YouTube
Отметим, Александр Зазарашвилиприехал из горного села в Грузии. Его мечта – стать солистом оперного театра "Ла Скала". Как отметил однажды юный певец, своими стараниями на сцене он намерен помогать детям-сиротам и жертвовать на их нужды часть своих гонораров.
В свои 12 лет парень успел отличиться по-настоящему взрослым поступком – уговорил родителей усыновить четырех соседских детей, чьи мама и папа погибли в результате ДТП. Семья Саши живет довольно скромно, при этом близкие полностью поддерживают его творческие начинания и всячески способствуют развитию уникального таланта.
Instagram @golos.dity
Интересно, что Зазарашвили вошел в рейтинг лучших певцов проекта "Голос" во всем мире за всю историю его существования.
Шоу "Голос. Діти "является адаптацией нидерландского формата компании Talpa The Voice Kids. Концепция проекта: к детям относятся, как к взрослым артистам. Все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра. В шоу есть три звездных тренера, каждый из которых представляет определенный сценический жанр. Победителя выбирают путем зрительского телефонного и SMS-голосования во время финальных прямых эфиров. Популярное талант-шоу выходит в Украине с 2012 года.
Смотрите выступления победителя "Голос. Діти" онлайн:
Как сообщал OBOZREVATEL, финалисты проекта "Голос. Діти" ранее соревновались в этапе "нокауты". Блестящие выступления позволили им выйти в финал. Все подробности читайте по ссылке.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.
Читайте все новости по теме ""Голос. Діти"" на OBOZREVATEL.