''Где мозги выставлять подобное?'' Украинская звезда опозорилась с пикантным фото

Украинскую телеведущую Елену Филонову, звезду проектов на "Новом канале", жестко раскритиковали в Instagram за фотографию в купальнике.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала снимок у бассейна, на котором запечатлена в одном лишь купальнике. В своем посте Фионова сравнила себя с американской супермоделью Ким Кардашьян.

"Попа как у Ким Кардашьян. Когда мы уже сделаем совместное фото?" - указала она под фото.

Под постом телеведущей собрались сотни комментариев, примечательно, что подписчики телеведущей разделились на два лагеря. В то время как одни не увидели в снимке ничего скверного, другие принялись критиковать Филонову за "откровенный целлюлит" и "завышенную самооценку".

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"Господи, ну зачем такое постить?", "Скажите, а что вы хотели показать этим фото? Ваш целлюлит? Вам удалось", "Простите, но это отвратительно", "Сама же выставляешь такие фото, будь готова к правде", "Где ваши мозги? Выставляете подобные фотографии, да еще сравниваете себя с Ким, позорище", - возмутились в комментариях.

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